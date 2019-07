Gristow

Vera Fickers will den Vorpommern die Landwirtschaft nahebringen und auch so etwas wie eine Versöhnung von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft auf den Weg bringen. Sie ist die Chefin des Naturerlebnisparks Gristow. Zugleich will sie das an der alten B 96 gelegene weiträumige Areal als Ort für Veranstaltungen, Bildung und Sport entwickeln. Dank seiner Lage zwischen Stralsund und Greifswald sei der Naturerlebnispark dafür ein idealer Ort, schätzt sie ein.

„Wir werden Regionalmärkte anbieten, den ersten zum Erntedankfest in diesem Jahr. Wer die selbst produzierte Milch, Käse, Fleisch, Honig, Gemüse und so weiter anbieten möchte, sei willkommen. „Wir wollen für Vernetzung sorgen“, so Fickers. Mittelfristiges Ziel sei ein Hofladen mit Café. Davon profitiere dann auch der Park. „Wir haben einige Investitionen in die Gebäude vor“, sagt ihr Mann, der Wackerower Bauer Arne Christiansen. „Aber es braucht viel Zeit, um alle Genehmigungen zu erhalten.“

Berliner finden es cool in Gristow

Der Park sei inzwischen nicht nur aufgeräumt. Er habe ganzjährig angestellte Mitarbeiter, ergänzt Vera Fickers. Dazu gehört eine Hausdame für das Farmhaus, in dem gefeiert und übernachtet werden kann. Dort war gerade ein Jugendcamp untergebracht. Die Mädchen und Jungs aus dem Kinder-, Jugend- und Kiezzentrum Berlin-Johannisthal sind sechs Tage in Gristow, um Landluft zu schnuppern. „Cool hier“, sagt Tim (9). „Ein Freund, der schon mal hier war, hat mir den Naturerlebnispark empfohlen“, sagt Sozialpädagoge Alexander Vaske. „Das große Gelände, die Nähe zum Wasser, die Tiere sind für Stadtkinder einfach toll.“

Neuer Förderverein vor der Gründung

„Wir sind positiv überrascht von der hohen Besucherzahl“, erzählt Vera Fickers. Sogar Australier waren dieses Jahr schon hier. Der Naturerlebnispark will sich auch mit anderen Veranstaltungen einen Namen machen. „Wir planen schon den ersten Parklauf inklusive Nordic Walking. Unser großer Vorteil ist, dass nichts abgesperrt werden muss.“ Der Park wolle sich breiter aufstellen und 2020 so richtig durchstarten. Dabei helfen jetzt schon Ehrenamtliche. „Wir bereiten gerade die Gründung eines neuen Fördervereins vor“, informiert Fickers.

Arne Christiansen (links), Samad und Khasan sowie Werner Hils (vorn) haben es sich im Kaninchenstall bequem gemacht. Quelle: eob

Sie hat mit Arne Christiansen im letzten Schuljahr bereits eine Reihe von Klassen aus Schulen der Region Greifswald/ Stralsund bis hin nach Wolgast empfangen und will das ausbauen. In den Ferien können hier Schüler arbeiten. Khasan und Samad besuchen die Greifswalder Fischerschule. Die beiden Jungs stammen aus Tschetschenien und haben sich den Ferienjob ausgesucht. „Denn die Arbeit mit den Tieren ist cool“, sagt Khasan. Jeden Tag pendeln sie mit dem Bus von Greifswald hierher. Werner Hils, der die Jungs seit Jahren ehrenamtlich betreut und sich zudem für den Naturerlebnispark engagiert, hat den Kontakt hergestellt. „Der Park hat unheimlich viel Potenzial“, sagt der 72-Jährige. Er unterstütze gern, dieses Potenzial auch zu erschließen. Es sei sichtbar, dass in Gristow etwas passiert.

„Die Ferienarbeit ist ein Versuchsprojekt“, sagt Arne Christiansen. Ein Thema sei die Berufsorientierung. Samad will allerdings kein Bauer werden. „Eher etwas mit Fitness“, meint er. Khasan hat sich noch nicht entschieden.

Wissen, wie Landwirtschaft funktioniert

„Die Schüler wissen kaum etwas darüber, wo die Lebensmittel herkommen“, stellt Vera Fickers fest. Das sei bei Führungen mit Klassen deutlich geworden. Die einfache Formel öko ist gut, konventionell schlecht stimme einfach nicht. „Wir Bauern haben Fach- und Sachkunde“, betont sie. Es gebe Vorgaben, wie die Düngeverordnung, an die sich die Landwirte halten müssten. „Wir brauchen Transparenz“, sagt Fickers. „Zum Beispiel zum Pflanzenschutz.“ Fickers kann sich gut eine Ausstellung vorstellen, die zeige, wie Landwirtschaft funktioniere. „Wir haben ja in Gristow den Vorteil, dass wir Haustierrassen halten und dass man die Tiere auch anfassen kann.“ Zugleich biete sich Gristow förmlich für Projekttage an. „Wir könnten zum Beispiel zeigen, wie man Brot bäckt.“

Lesen Sie mehr:

Naturerlebnispark Gristow startet durch

Eckhard Oberdörfer