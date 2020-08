Naturheilpraxis: Griebenowerin setzt auf die Kraft der Natur

Griebenow

Katrin Wulf liebt ihren Beruf als Lehrerin. Und doch hat sie seit Jahren einen zweiten. Am Nachmittag betreibt sie ihre Naturheilpraxis für Akupunktur und Bioresonanz in Griebenow.

Katrin Wulf stammt aus Greifswald und unterrichtet an einer privaten Grundschule in der Hansestadt. Sie ist Klassenlehrerin, liebt diesen Beruf, den sie seit 1986 ausübt. „Aber irgendwann wollte ich einfach noch einmal etwas ganz anderes machen“, erzählt sie. Als ihre beiden Mädchen – heute sind die Töchter Mitte 30 – aus dem Haus gingen, stellte sie sich die Frage, wie es in ihrem Leben so weitergehen würde. „Ursprünglich wollte ich einmal einen medizinischen Beruf ergreifen. Kinderarzt oder Physiotherapeutin standen einst auf meiner Wunschliste“, sagt die heutige Wahl-Griebenowerin.

Deshalb fand Katrin Wulf nach einiger Suche, dass wahrscheinlich Heilpraktikerin das Richtige für sie wäre. „Ich persönlich hatte gute Erfahrungen mit Akupunktur und Bioresonanz gemacht. Also begann ich ein Internetstudium zur Heilpraktikerin“, sagt sie.

Seit 2014 in Griebenow

Unterstützt worden sei sie dabei von praktizierenden Ärzten. „Nach drei Jahren habe ich mich dann zur Heilpraktiker-Prüfung angemeldet und bestanden“, ist ihr kurzes Resümee. Und daraufhin habe sie 2012 im Greifswalder Schuhhagen in einer kleinen Praxis begonnen, nachmittags nach dem Schulalltag Patienten zu behandeln. Vom Studenten, der etwas gegen Prüfungsangst und Prüfungsstress tun wollte, über ältere Patienten, die ihren Körper zu entgiften planten, war alles dabei. „Vor allem viel Laufkundschaft“, erzählt Katrin Wulf.

2014 sagte sie der Stadt adieu und zog aufs Land, nach Griebenow. Einen Teil der Patienten nahm sie mit, viele neue kamen hinzu. „Die ländliche Bevölkerung steht der Naturheilkunde sehr offen gegenüber“, schätzt sie ein. Da seien die 80-jährige Patientin ebenso zu ihr gekommen wie direkte Nachbarn. Und immer wieder Allergiker.

Auch mit Leib und Seele Lehrerin

„Ich bin heute sehr glücklich, meine Praxis im eigenen Haus zu haben. Ich kann mir die Arbeit einteilen und keiner meiner beiden Berufe muss leiden“, schätzt sie ein. „Ich bin auch mit Leib und Seele Lehrerin, möchte auch das nicht missen. Kinder zu unterrichten, macht mir großen Spaß“, erzählt sie. Aber ihre Nebentätigkeit biete noch einmal ganz andere Ansätze, Dinge ganzheitlich zu sehen. Katrin Wulf: „Und ich kann viel von einem Beruf in den anderen mitnehmen.“

Ihre Praxis sei dreigeteilt, geht Katrin Wulf näher auf die Naturheilpraxis ein: Bioresonanz, Akupunktur und Homöopathie. Überweisungen brauchen die Patienten nicht, Katrin Wulf betreibt eine Privatpraxis.

Schwerpunkt Allergiebehandlung

„Mein Schwerpunkt ist die Allergiebehandlung, vorrangig mit der Bioresonanz, bei der unterschiedliche Frequenzen zum Einsatz kommen.“ Ob jemand auf Gräserpollen, Frühblüher, Hausstaubmilben oder Tierhaare allergisch reagiere, sei egal. Oft stehen Entgiftungen des Körpers mit Hilfe der Bioresonanz an, bei der der Körper von Toxinen befreit werde. Migränepatienten könne so beispielsweise geholfen werden.

„Grundsätzlich versuche ich durch die Behandlung, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren, damit er sich regenerieren kann – ohne chemische Medikamente“, sagt Katrin Wulf. Die meisten Menschen bräuchten dafür allerdings drei bis sechs Monate Zeit. Dann aber würde es Allergiepatienten geben, die nach einer erfolgreichen Bioresonanzbehandlung jahrelang beschwerdefrei bleiben. Zuvor stünden aber durchschnittlich zwei bis zehn Behandlungen, auch für Kinder ab drei Jahren seien die geeignet und völlig schmerzfrei.

Katrin Wulf: „Akupunktur kommt bei mir ergänzend zum Einsatz.“ Blockaden, die der Heilung im Wege stehen, könnten beispielsweise so gelöst werden, erklärt die Fachfrau. Und auch die Homöopathie ergänzt bei Katrin Wulf den Therapieverlauf.

Wieder etwas Neues

Langweilig wird es bei Katrin Wulf nicht: Denn es gibt wieder etwas Neues. Seit Kurzem widmet sie sich zusätzlich zu ihren bisherigen Therapien einem ganz anderen Bereich – dem Micro Needling, einem Verfahren, das bei Hautproblemen helfen kann. Menschen mit starker Akne oder Gesichtsnarben beispielsweise könne sie so helfen. „Mein Haupttätigkeitsfeld bleibt aber die Allergiebehandlung“, betont sie.

Aber egal, was sie macht, eines ist ihr dabei wichtig: „Wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme, schicke ich meine Patienten zum Haus- oder Facharzt beziehungsweise zum Osteopathen oder Physiotherapeuten.“

Von Almut Jaekel