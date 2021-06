Naturschützer erneuern am Peenemünder Haken den Schutzgebietszaun

Peenemünde/Wolgast

Nicht nur Hoteliers, Gastronomen oder andere touristische Leistungsträger haben sich für den zu erwartenden Touristenansturm auf der Insel Usedom gerüstet, auch der Naturschutz hat sich gewappnet. So ist beispielsweise in der vergangenen Woche der Zaun am Naturschutzgebiet „Peenemünder Haken“ im Strandbereich der Kienheide erneuert worden.

In einer gemeinsamen Aktion von Unterer Naturschutzbehörde, Technischem Hilfswerk (THW) und ehrenamtlichem Naturschutz wurden einige der teilweise umgestürzten Betonpfähle aus DDR-Zeiten durch massive Eichenpfähle ersetzt sowie die Beschilderung erneuert. Mit der tatkräftigen Unterstützung des THW aus Wolgast, das Motorpumpe, Lkw mit Ladekran sowie zehn Helfer für den Einsatz stellte, konnten neben den Betonpfählen auch die wenigen im Wasser stehenden abgängigen Pricken – Stangen mit Zweigbüscheln zur Kennzeichnung von schmalem oder flachem Wasser – mit ersetzt werden.

Dabei kam wie bereits im Jahr zuvor eine speziell angefertigte Wasserlanze zum Einsatz, mit deren Hilfe die Pfähle und Pricken eingespült wurden. Letztere hatten auch dem Eisgang im vergangenen Winter überwiegend gut standgehalten und dienen weiterhin der Markierung der NSG-Grenze im Wasser. Mit Hilfe des Krans konnten bei der Gelegenheit auch vom Wasser eingespülte Reste des alten Drahtzauns herausgezogen und abtransportiert werden.

Appell an Einheimische und Urlauber: Betretungsverbot einhalten

Das Gelege des Flussregenpfeifers wird leicht übersehen und aus Unachtsamkeit dann zertreten. Die Tiere brüten im geschützten Gebiet am Peenemünder Haken. Quelle: Thomas Eschenauer

Erneut appellieren sowohl die Naturschutzbehörde als auch der ehrenamtliche Naturschutz an die Vernunft und Einsicht von Einheimischen wie Urlaubern, das für das Schutzgebiet geltende Betretungsverbot zu beachten. Das Gebiet wird kontrolliert und Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten, vergleichbar mit Geschwindigkeitsübertretung oder Falschparken im Straßenverkehr, geahndet.

Der Peenemünder Haken ist die letzte Zufluchtsstätte für störungsempfindliche Tierarten und daher das einzige, gänzlich nicht betretbare Refugium auf der Insel Usedom. So finden zahlreiche Vogelarten nur noch hier einen ungestörten Raum zum Brüten, Mausern und Rasten. Der Strandabschnitt ist der einzige naturbelassene, der den Tieren noch auf Usedom zur Verfügung steht. Unter anderem aufgrund des hier liegenbleibenden Strandguts ist dieser Bereich samt den Sandbänken für die ungestörte Nahrungssuche von Enten und Watvögeln von besonderer Bedeutung.

Außerhalb des Naturschutzgebiets steht der gesamte Strand von Usedom bis zur polnischen Grenze und darüber hinaus der touristischen Nutzung zur Verfügung. Die Naturschützer erhoffen sich daher ein gelingendes Miteinander von Mensch und Natur.

