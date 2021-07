Naturschützer unglücklich: Greifswalder Wiese wird renaturiert

Greifswald

Entlang der Ladebower Chaussee ergibt sich gerade ein ungewohntes Bild. Das Feld, welches die Straße direkt hinter dem großen Werksgelände von Hanse-Yachts für mehrere Hundert Meter vom Ryck trennt, wird normalerweise als Schafwiese benutzt.

Die Schafe stehen in dieser Woche immer noch da, allerdings auch Bagger und eine Raupe. Sie haben einen langen Graben durch die Wiese gezogen und die Grasnarbe entfernt. Hier wird zeitnah ein neuer Deich entstehen. Ein großer Teil der Wiese, auf der jetzt noch die Lämmer grasen, wird dann zu nass sein für die Tiere.

Heimat von zahlreichen geschützten Arten

Der Deich, der hier gebaut wird, ist Teil der Renaturierungsmaßnahmen, die das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (Stalu) in Auftrag gegeben hat. Dabei handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für den Sperrwerksbau in Wieck, der bereits mehrere Monate zurückliegt. Eigentlich ein normales Unterfangen.

Eigentlich sollte die Renaturierung auch schon Anfang 2020 beginnen. Der Konflikt liegt nun aber in dem Gebiet, das sich das Stalu für die Maßnahme ausgesucht hat. Die 62 Hektar zwischen Schwedenviertel, Kleingartenanlage an der Ladebower Chaussee und Ryck sind laut der Naturschutzorganisation BUND Heimat von zahlreichen geschützten Tier- und Pflanzenarten besiedelt, deren Existenz mit der Wiedervernässung bedroht ist.

Durch die jahrelange ökologische Bewirtschaftung des Grünlandes sei laut BUND ein Schutzraum für die gefährdeten Tiere und Pflanzen entstanden. Die Rede war bereits im vergangenen Jahr von 160 geschützten Arten, die durch die Maßnahme bedroht sind.

Bauarbeiten sollen ökologisch begleitet werden

Ein Argument, auf das sich die Landesbehörde zumindest insoweit eingelassen hat, als dass im vergangenen Jahr ein Gutachten durchgeführt wurde. Im Ergebnis gibt dieses Gutachten freie Bahn für das Aufschlitzen des Rosental-Deiches, der die Fläche aktuell noch vor dem Wasser schützt. Trotz vehementen Einspruchs des BUND hat das Stalu deswegen nun die Bagger auf die Wiese geschickt.

Das Umweltministerium als übergeordnete Behörde erklärt die vielschichtigen Arbeitsschritte: Neben dem Aufschlitzen des Deiches werden unter anderem auch Durchlässe zurückgebaut, das Gelände hinter den Bootsschuppen entlang der Straße Eisenhammer neu profiliert und ein vorhandenes Schöpfwerk abgebrochen. Max Rentner, ein Sprecher des Ministeriums, betont, dass „vorlaufend und parallel zur Baumaßnahme eine ökologische Baubegleitung durchgeführt“ wird. „Abhängig von der Höhenlage des Geländes und vom Wasserstand des Ryck werden sich ständig, mehr oder weniger häufig, zeitweise nicht überstaute Zonen herausbilden“, so Rentner.

Der BUND erklärte auf Nachfrage hingegen, wieso die Maßnahme abgelehnt würden. „Es handelt sich bei dem geplanten Bauvorhaben nicht um die Umsetzung eine gezielter Renaturierungsmaßnahme, sondern um eine rein wasserbauliche Maßnahme zur Schaffung eines für das Sperrwerk notwendigen Retentionsraumes“, heißt es.

Pächter der Flächen sieht Arbeiten pragmatisch

Die Schafe, die aktuell noch auf der neuen Baustelle grasen, gehören Johannes Hoyme. Der Wackerower Schäfer nimmt die Renaturierung gelassen. Er wusste bereits von den anstehenden Arbeiten, als er den Vertrag für das Land unterschrieb. „Es herrschte in diesem Punkt absolute Transparenz. Ich hätte ja nicht unterschreiben müssen“, erklärt er.

Der Beginn der Bauarbeiten kam für ihn trotzdem etwas überraschend. „Ich dachte eigentlich, die fangen erst später an, aber nun ist es so. Trotzdem stehen für ihn Veränderungen ins Haus. „Schafe sind sensibel bei Feuchtigkeit“, gibt der Schäfer zu bedenken. „Der Boden wird für die Klauen zu feucht sein. Statt der Schafe werden dann wohl Wasserbüffel auf der Wiese stehen“, kündigt Hoyme an. Ein neues Konzept, das für viele Greifswalder wohl neue Tierbeobachtungen bei Spaziergängen bringen dürfte.

Mögliche Verzögerungen?

Trotz der laufenden Maßnahmen geben die Tierschützer nicht auf. Immerhin hat die Organisation auch mit rechtlichen Schritten gedroht. Ihnen ginge es auch nicht darum, die „vermeintlichen Renaturierungsmaßnahmen zu verhindern“, sondern maßgeblich mit verschiedenen Akteuren zu modifizieren.

Das Umweltministerium erklärte dazu auf Nachfrage, dass die Organisation tatsächlich artenschutzrechtliche Fragen an die zuständigen Behörden getragen habe. „Derzeit werden zwischen dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie als Genehmigungsbehörde und dem BUND Abstimmungen zum Umgang mit diesen Fragen geführt“, so Rentner. Ob das jedoch noch zu Verzögerungen infolge artenschutzrechtlicher Fragen führe, könne derzeit nicht abschließend eingeschätzt werden.

