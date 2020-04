Greifswald

Breitere Gänge für ein entspannteres Einkaufserlebnis: Das sollen die Kunden nach dem Umbau des Netto Marken-Discount in der Hans-Beimler-Straße erwarten können. Dafür mussten am Samstagabend jedoch vorläufig die Türen geschlossen werden. Am 11. Juni wollen die Kollegen ab 7 Uhr ihre Kunden in dem moderneren Ambiente begrüßen können. „Wir arbeiten mit verlässlichen Baufirmen, die auch andere Märkte bereits für uns umgebaut haben. Der Termin wird gehalten“, ist Gebietsleiter Patrick Muranko zuversichtlich.

Bereits im Januar wurde mit den Anbauarbeiten begonnen. Die 17 Mitarbeiter werden in der Bauphase in den drei weiteren Greifswalder Filialen in der Wolgaster Straße, der Grimmer Straße und der Anklamer Straße eingesetzt.

Die Größe des Sortiments von 5000 Artikeln bleibt bestehen. Der Markt selbst wird aber von bisher 760 Quadratmetern auf 1000 Quadratmeter vergrößert. „Die breiteren Gänge machen das Einkaufen mit Rollatoren und Kinderwagen einfacher. Die Glasfront lässt den Markt hell und einladend erscheinen“, zählt Muranko die Vorteile auf. Eingearbeitet wird auch eine moderne Backwarenstation, die von den Mitarbeitern aus dem Hintergrund bestückt wird. Der Leergutautomat ist künftig im Eingangsbereich erreichbar.

