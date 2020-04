Vor der Fassade in der Domstraße 20 in Greifswald wurde ein Netz angebracht, damit herabfallender Putz keinen gefährdet. Es ist der Sitz der Rechtswissenschaften der Uni Greifswald. Nach der Fertigstellung des Campus Loefflerstraße sollen die Juristen in die frühere Uniklinik ziehen, deshalb wird der jetzige Standort nicht mehr saniert.