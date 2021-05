Netzeband

Die Haare von Edith Plötz (80) liegen perfekt, Ehemann Rudolf (82) hat Anzug, Hemd und Schlips schon parat gelegt – das große Fest kann steigen. Am Mittwoch, dem 26. Mai, vor 60 Jahren gab sich das Paar in Katzow standesamtlich und kirchlich das Ja-Wort.

Das besondere Fest der Diamantenen Hochzeit wollen sie nun mit ihren beiden Kindern und drei Enkeln samt Familien gebührend feiern. Pünktlich zum Jubiläum wurden auch die Coronaregeln gelockert, so dass alle miteinander einen gemütlichen Nachmittag und Abend im Garten verbringen können.

Gemeinsame Arbeit im Volkseigenen Gut Netzeband

Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit im damaligen Volkseigenen Gut (VEG) Netzeband. Edith Plötz kann sich noch gut erinnern. Ich habe in der Landwirtschaft gelernt und dann mit 17 Jahren im VEG begonnen zu arbeiten. Später hat sie noch eine Qualifikation zur Schweinezüchterin absolviert. Ihr Rudolf, der ursprünglich aus Wilmshagen im früheren Kreis Grimmen stammt, hatte ein schweres Schicksal. Wegen der Kriegswirren – der Vater blieb im Krieg – kam er zusammen mit seinen Geschwistern ins Kinderheim und wurde dort groß.

1953 begann er im VEG als Landarbeiter, wurde dann Traktorist und später Lkw-Fahrer. Nach der Wende arbeitete er im Landwirtschaftsbetrieb bei Dr. Jens Holzhausen, der das ehemalige VEG übernommen hatte, wo er die Pferde versorgte.

Spaziergang nach dem Reiterball

Nähergekommen sind sich Edith und Rudolf indirekt auch über die Pferde. „In Netzeband gab es einen Reitverein, der alljährlich einen zünftigen Reiterball veranstaltete. Auf diesem Reiterball habe ich 1958 das erste Mal mit meiner Edith getanzt“, erinnert sich der 82-Jährige und strahlt. Rudolf Plötz muss nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben – denn seine spätere Frau ging mit ihm nach dem Ball noch die halbe Nacht in Wolgast spazieren. „Na ja, und seitdem sind wir zusammen“, sagt Edith Plötz und lächelt.

Zur Hochzeit hat’s geregnet

Zur Hochzeit 1951 in Katzow seien es 50 Gäste gewesen. „Wir haben die Zimmer leer geräumt, dann wurde gefeiert“, berichtet das Paar. Das Wetter sei noch schlechter als momentan gewesen, es habe nämlich geregnet. Aber der Liebe der beiden tat das keinen Abbruch. Auch zum Tanz seien sie noch öfter gegangen. „Mein Mann war ein toller, schlanker Mann und handwerklich begabt. Er hat viel am Haus meiner Eltern mit gewerkelt“, berichtet die Diamant-Braut.

Fernsehen gibt es nur abends

Heute lebt Familie Plötz mit einem Hund und vier Katzen unter einem Dach. Die Kinder sind nicht weit weg und auch die Enkel kommen regelmäßig vorbei. Ebenso der letzte Chef von Rudolf Plötz, wo er bis zur Rente tätig war. „Da erfährt man immer was Neues. Wir freuen uns auf diese Besuche“, bekennt das Jubelpaar. Vielleicht braucht es auch deshalb bis heute tagsüber keinen Fernseher. „Wir haben uns lieber draußen im Garten und auf dem Grundstück beschäftigt. Fernsehen wird nur abends geschaut“, sagt Edith Plötz mit Bestimmtheit.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gatte Rudolf schätzt an seiner Frau die Freundlichkeit, den Fleiß und ihre Häuslichkeit. „Gekocht hat sie immer gut, noch heute. Ich hatte keinen Grund, mich zu beschweren“, fügt er an. Auf die Frage nach dem Rezept für eine so lange Ehe antwortet Edith Plötz: „Wir haben einander vertraut. Aber auch wir haben uns gestritten – aber immer wieder vertragen. Man darf nicht nachtragend sein. Dann hält man es 60 Jahre und noch länger aus.“

Von Cornelia Meerkatz