Neu, chic, funktional: Gützkow erhält Ersatzbau für altes Sportlerheim

Gützkow

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass sich die Stadtvertretung von Gützkow einhellig dafür aussprach, den Sportverein Gützkow beim Bau eines neuen Sportlerheims finanziell zu unterstützen. Das vorhandene Gebäude ist stark in die Jahre gekommen, entspricht schon lange nicht mehr heutigen Standards.

Nun endlich können die Blütenträume eines neuen Domizils auf dem Gelände des Jahnstadions reifen. Das Geld für den rund 865 000 Euro teuren Ersatzbau ist dank einer Förderung vom Landessportbund MV zusammen. Bürgermeisterin Jutta Dinse überreichte dem Vereinsvorstand einen Zuwendungsbescheid.

„Wir rechnen im Juni mit dem Baubeginn. Die Hochbaugewerke sind auch bereits allesamt ausgeschrieben. Angefangen von der Bodenplatte, dem Hochbau, Dach und Fenster, Fassade und Klempnerarbeiten bleiben alle Aufträge in der Region. Wenn es gut läuft, wollen wir im ersten Quartal 2023 Einweihung feiern“, sagt Tobias Köhn, Sportwart im Vorstand und zugleich Fußballabteilungsleiter.

So soll das neue Sporthaus in Gützkow nächstes Jahr aussehen. Quelle: Diana Hoth

Am Anfang stand das Parkplatzproblem

Er war es auch, der vor Jahren das Bauvorhaben auf den Weg brachte. Hintergrund ist das Parkplatzproblem am Jahnstadion. Die zehn Stellflächen am Ende der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße reichen für die Aktiven selten aus. Besonders problematisch wird es, wenn ein Training oder Spiel dem anderen folge und mehrere Teams gleichzeitig vor Ort sind. Aus dieser Not heraus entstand die Idee, den Parkplatz zu vergrößern. Und zwar jene Fläche künftig mit zu nutzen, auf der jetzt noch das kleine Vereinsheim steht, das ebenfalls in die Jahre gekommen ist. Auf diese Weise sollen 30 Parkplätze entstehen.

Das alte Sportlerheim im Gützkower Jahnstadion ist in die Jahre gekommen. Quelle: Tobias Köhn

In Nachbarschaft dazu wird künftig nur noch ein großes Gebäude stehen, das alle erforderlichen Funktionen unter einem Dach vereint. „Es wird vier Umkleidekabinen geben, dazwischen Sanitärtrakt mit Duschen und WC, einen großen Klubraum, Balllager, ein Büro für den Verein und eins für die Sportlehrer, Behinderten-WC sowie einen Sanitätsraum“, verdeutlicht Tobias Köhn. Das Sportlerheim werde 40 Meter lang und 10 Meter breit sein. Daran anschließen werde sich eine komplett überdachte Terrasse, von der aus die Spiele auf dem Rasen selbst an Regentagen trockenen Fußes verfolgt werden können.

Gützkower unterstützen den Bau

Vereinsvorsitzende Tina Mohns, ihre Stellvertreterin Katrin Schulz und Tobias Köhn schätzen sich glücklich, als Bürgermeisterin Jutta Dinse ihnen dieser Tage den Zuwendungsbescheid überreicht. Zugleich sind sie dankbar, dass Architektin Diana Hoth aus Jarmen den Sportverein sehr mit ihren Ideen für den Neubau unterstützte und sogar mit nach Schwerin kam, um für Fördermittel Klinken zu putzen.

Mit Erfolg. Der Landessportbund finanziert das Vorhaben mit 375 000 Euro, die Stadt Gützkow insgesamt mit 460 000 Euro. Der Verein steuert aus eigener Kraft 30 000 Euro bei. „Allein unser Spendenaufruf brachte bereits 17 000 Euro ein. Viele Private gaben Geld“, wertschätzt Tina Mohns die Hilfe der Gützkower.

Verein zählt 280 Mitglieder

Immerhin sind rund zehn Prozent der Einwohner im Sportverein aktiv. „Wir haben zurzeit 280 Mitglieder. Mindestens die Hälfte davon sind Kinder“, sagt Tobias Köhn. Tendenz weiter steigend. Kein Wunder, unterbreitet der Verein doch auch immer wieder neue Angebote. Im August 2021 etwa wurde der allgemeine Kindersport für die Vier- bis Sechsjährigen ins Leben gerufen. Die Lütten werden von Eric Günther trainiert.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit diesem Jahr gibt es auch eine Jugendabteilung im Tischtennis, die Peter Schreiber unter seine Fittiche nahm. Damit sichern sich die erfahrenen Sportler perspektivisch ihren Nachwuchs. Auch Handball, Darts, Kegeln und Frauensport haben ihren Platz im Verein. Die mitgliederstärkste Abteilung ist jedoch immer noch der Fußball. Neben der Kreisoberliga-Mannschaft der Herren und den Alten Herren gebe es sieben Jugendmannschaften, berichtet Köhn.

Von Petra Hase