Statt die Linde vor der Gaststätte „Flora“ räumen zu lassen, suchte Investor Sebastian Braun das Gespräch. Zwei Aktivistinnen hatten am Montag ihr Quartier in dem Baum aufgeschlagen. Sie protestieren gegen den geplanten Neubau in Greifswalds Steinbeckervorstadt. Neben kritischen Worten gab es auch Geschenke.