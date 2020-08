Lubmin

An dem prägenden, diagonal geschnittenen Grundstück zwischen Neptunstraße und Straße am Meer in Lubmin tut sich was. Wie die investierende Firmengruppe Prehn mitteilt, soll innerhalb des nächsten Jahres ein Haus mit Gewerberäumen im Erdgeschoss entstehen.

Im Obergeschoss werden sieben Mietwohnungen eingerichtet. Im zweiten Obergeschoss wird die Firma Prehn selbst einziehen. Hier werden eigene Büroräume entstehen.

Von az