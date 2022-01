Neubau und Sanierung: Das sind die Pläne für Greifswalds Kitas

Greifswald

Neubau, Sanierung, Werthaltung von Kitas und Instandsetzung von Spielplätzen: Der städtische Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ hat auf seiner Agenda große Pläne. Nachdem im vorigen Jahr mit der Kita „Tausend Farben“ in Schönwalde II der zweite Neubau realisiert wurde, laufen bereits die Planungen für die nächsten Bauprojekte. In den kommenden sechs Jahren stehen mithilfe von Fördermitteln und Krediten Investitionen über 27 Millionen Euro bevor. „Ein große Herausforderung“, sagt Antje Wziontek-Franz, seit Jahresbeginn neue Betriebsleiterin. Damit tritt die 52-jährige Greifswalderin in die Fußstapfen von Achim Lerm, der 2021 in die Führungsriege des Rathauses wechselte.

Wziontek-Franz ist bei den „Hanse-Kindern“ kein ganz neues Gesicht: Von 2018 bis 2020 arbeitete sie bereits als Fachberaterin für das Bundesprogramm Sprache im Betrieb. „Aus dieser Zeit kenne ich die Kita-Leitungen und weiß, dass ich mich auf gute Teams verlassen kann“, wertschätzt sie die Kollegen. Die Chance, an der Entwicklung des Unternehmens mit über 2000 betreuten Kindern und rund 300 Mitarbeitern federführend teilzuhaben, wollte sie gern ergreifen. Es freue sie, dass sich die Beschlussgremien der Stadt letztlich für eine pädagogische Fachkraft unter den Bewerbern entschieden haben. Das zeige, worauf sie den Fokus legen. „Von Hause aus bin ich Kindergärtnerin, das Fachliche ist also meine Spielwiese“, sagt die Mutter einer erwachsenen Tochter mit Stolz. Das betriebswirtschaftliche Know-how für den Job indes habe sie sich in Weiterbildungen angeeignet, war zuletzt in führender Position bei einem anderen Träger tätig. Dennoch sei sie froh, dass Achim Lerm in der Anfangszeit noch als Ansprechpartner für sie da ist.

Antje Wziontek-Franz hat zum 1. Januar 2022 die Leitung des städtischen Kita-Betriebes „Hanse-Kinder“ übernommen. Sie wohnt in Greifswald, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Quelle: Petra Hase

„Lütt Matten“ wird komplett saniert

Er hat immerhin auch die laufenden Bauprojekte eingefädelt. Wobei im vorigen Jahr nicht alle Blütenträume reiften. Die Modernisierungsarbeiten in der Kita „Lütt Matten“ etwa sollten längst über die Bühne gegangen sein. Die Einrichtung in der Innenstadt mit ihren derzeit 86 Betreuungsplätzen soll nicht nur mehr Farbe erhalten, sondern auch mehr Raum für 30 Kinder. Möglich machen dies leer stehende Bereiche im Obergeschoss. Doch daraus wurde 2021 nichts. „Die Ursachen liegen nicht nur in der Corona-Pandemie, die auch andere Vorhaben verzögert“, sagt Achim Lerm. Vielmehr brauchte es für den Erwerb eines benachbarten Grundstücks von der Universität mehr Zeit als gedacht. Die 200 Quadratmeter große Fläche sei notwendig, um den Kita-Spielplatz für die zusätzlichen Betreuungsplätze zu erweitern.

„Außerdem haben wir uns entschlossen, entgegen ursprünglicher Pläne die Kita komplett zu sanieren. Denn hier gibt es beispielsweise noch die ältesten Bäder bei uns im Bestand“, sagt Lerm. Der Plattenbau habe ebenso aus energetischer Sicht Sanierungsbedarf. Und schließlich soll auch hier eine Kochküche installiert werden. „Mit hoffentlich großer Mensa für alle Kinder“, freut sich schon jetzt Kita-Leiterin Jutta Zander. Bis die Handwerker eintreffen, werde das Jahr allerdings ins Land gehen: Die geplante 2,2-Millionen-Euro-Investition erfordere noch eine umfassende Planung. Baustart soll daher 2023 sein.

Verzögerter Baustart in Kita „Friedrich Wolf“

Verzögerungen gibt es auch bei der Sanierung der Kita „Friedrich Wolf“ in Schönwalde I. Die sollte Ende 2021 beginnen. „Aber die Planung ist noch nicht abgeschlossen“, bedauert Lerm und hofft auf einen Baustart Ende 2022, Anfang 2023. Die benötigten Kredite für das 4,9-Millionen-Euro-Projekt seien genehmigt.

Der Baustart für die Kita „Friedrich Wolf“ wird frühestens Ende 2022 sein. Quelle: Petra Hase

Eine Komplettsanierung stand ebenso der Kita „Regenbogen“ bevor. Im Sommer sollten die Baufirmen anrücken. „Doch hier haben wir uns im vorigen Jahr für einen Ersatzneubau entschieden, weil sich dafür Fördermöglichkeiten auftaten“, sagt Achim Lerm. Laufe es rund, könne der Grundstein für das 5,5 Millionen Euro teure Objekt im nächsten Jahr gelegt werden. Bevor es losgehe, sollen die Kinder übergangsweis in die alte Kita „Marschak“ ziehen. Erst danach falle das Gebäude der Abrissbirne zum Opfer. Kostenpunkt: eine halbe Million Euro. Diese Summe muss der Kita-Betrieb auch für den Abriss der alten Kita „Zwergenland“ im Ostseeviertel aufbringen, der in diesem Jahr über die Bühne gehen soll. Die Lütten nahmen ihr neues Domizil bereits Ende 2020 in Besitz.

„Lilo Herrmann“ ist Schlusslicht

In Geduld üben muss sich die Kita „Makarenko“: Die Komplettsanierung sollte im Frühjahr 2023 starten und wurde jetzt auf das Jahr 2025 verschoben. Noch länger warten muss die Kita „Lilo Herrmann“, deren Modernisierung ursprünglich für 2024 im Kalender stand. Sie bildet jetzt das Schlusslicht, ist nach jetzigem Stand erst 2026 dran. „Da sie außerhalb des Sanierungsgebietes liegt, gibt es keine Fördermittel. Deshalb haben wir uns entschieden, erst die förderfähigen Bauprojekte zu verfolgen“, bedauert Achim Lerm. Zugleich sei es wichtig, auch die eigenen Ressourcen im Betrieb immer im Blick zu behalten, die jedes Bauprojekt nun einmal erfordere: „Das hatte ich unterschätzt“, räumt Lerm ein. Seine Erfahrung: Planungs- und Genehmigungsverfahren zögen sich oft in die Länge.

Erfahrungen, auf die Antje Wziontek-Franz nun bauen kann, was für sie sehr wertvoll sei. Auch fachlich sehe sie sich voll auf der Linie dessen, was seit Gründung des Betriebes 2015 aufgebaut wurde: „Die offene, bedürfnisorientierte Arbeit mit den Kindern unterstütze ich voll. Da gibt es keine Umkehr. Die Arbeit der vergangenen Jahre war sehr erfolgreich“, sagt sie. Daher sei es bedauerlich, dass die Corona-Pandemie zwischenzeitlich manches über den Haufen warf. „Die Kohortenbildung und anderes mehr wirkt sich kontraproduktiv aus“, konstatiert die neue Chefin. Anlass für Trübsal gebe es dennoch nicht. Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe und die Kollegen.

Von Petra Hase