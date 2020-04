Neue Außenanlagen für die Fischerschule in Greifswald

Greifswald

Nach dem Abriss des alten Schulhauses der Erwin-Fischer-Schule im Stadtteil Schönwalde I laufen die Arbeiten zur Gestaltung der neuen Außenanlagen jetzt auf Hochtouren. Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen die Mädchen und Jungen nicht nur einen schönen Schulhof haben, sondern auch ein neues Multifunktionsspielfeld nutzen können.

Dort werden zurzeit die Ballfangzäune aufgestellt, anschließend erfolge der Unterbau, heißt es aus dem Rathaus. Die vorbereitenden Baumaßnahmen für das Kleinspielfeld und für das Streetballfeld hingegen seien bereits fertiggestellt. Auch hohe Zaunfelder stehen bereits, um künftig Bälle abzufangen. Zurzeit sind Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens allrein Dienstleistungs GmbH Stralsund damit beschäftigt, Pflasterungen neben den Spielfeldern zu errichten. Zum Abschluss werden die Kunststoffbeläge aufgetragen.

Über 300 Stellplätze für Fahrräder

Auch eine 100 Meter-Laufbahn mit Weitsprunggrube werde es an der Schule geben. Die Borde an der Laufbahn sind bereits gesetzt, derzeit erfolgen daneben Pflasterarbeiten. Gleichzeitig finden Arbeiten in den Grünanlagen statt. Baumpflanzungen, Bodenarbeiten und die Rasenansaat stehen auf dem Programm. An der kleinen Lomonossowallee neben dem Schulgelände sollen zusätzliche Pkw-Parkplätze entstehen.

In Richtung Einsteinstraße werden außerdem künftig insgesamt 298 Fahrradstellplätze für die Schüler und 30 Fahrradstellplätze für die Lehrer der Fischerschule zur Verfügung stehen. Die gesamte Gestaltung der Außenanlagen kostet laut Stadtverwaltung rund 1,3 Millionen Euro.

In den Neubau der Fischerschule, im vorigen Jahr nach zweijähriger Bautätigkeit abgeschlossen, wurden 17,5 Millionen Euro investiert. Das Energieministerium MV förderte das städtische Vorhaben mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) im Umfang von 10,25 Millionen Euro. In der Integrierten Gesamtschule lernen etwa 500 Schüler.

Von Petra Hase