Neue Ausstellung in Peenemünde: Wie die Raumfahrt unseren Alltag bereichert

Was hat Erdbeobachtung mit Saug-Robotern zu tun, die den Fußboden sauber halten? Warum liegt der Schlüssel zur nachhaltigen Lösung unserer irdischen Energieprobleme in einer Technologie, die bereits an Bord des amerikanischen Apollo-Programms dabei war? Wie kann ein Fitnessgerät, mit dem Astronauten in der Schwerelosigkeit ihre Muskeln trainieren, Patienten in der Kur wieder auf die Beine bringen?

Antworten gibt es in der neuen Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum Peenemünde, die gestern eröffnet wurde. „INNOspaceEXPO – ALL.TÄGLICH!“ lautet der Titel der Exposition des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.

Kaum ein Lebensbereich ohne Entwicklungen aus Raumfahrt

Kaum ein Bereich unseres täglichen Lebens ist ohne Entwicklungen aus der Raumfahrt noch denkbar. Forschung im All dient einerseits als ein wichtiger Innovationsmotor und ist andererseits schon längst im Alltag angekommen. Vielen ist dies aber kaum bewusst. Die Ergebnisse aus der Raumfahrt-Forschung helfen, besser zu leben, zu arbeiten, zu lernen oder mobil zu sein. Das beweist die Wanderausstellung mit vielfältigen Beispielen.

Rund 40 unterschiedliche Technologien, Anwendungen und Initiativen werden innerhalb der fünf Lebensbereiche Wohnen & Arbeiten, Gesundheit & Ernährung, Mobilität & Kommunikation, Reisen & Freizeit sowie Wissen & Bildung vorgestellt. Sie zeigt außerdem, wie Raumfahrt-Forschung wortwörtlich „Schule macht“, Studentenexperimente an Bord von Raketen bringt und welche Berufe auf der Erde eine Astronauten-Mission wie die Blue-Dot-Mission von Alexander Gerst erst ermöglichen.

Die Ausstellung wird bis zum 29. November 2020 gezeigt. Es gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Museums.

