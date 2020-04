Neue Corona-Infektionen in MV – weitere Frau aus Ahlbecker Pflegeheim gestorben

Rostock

Eine weitere Bewohnerin eines Altenpflegeheims in Ahlbeck auf Usedom ist am Samstag gestorben, nachdem sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Samstagnachmittag mitteilte, handelt es sich um eine 75 Jahre alte Frau mit chronischen Vorerkrankungen. Sie habe sich seit dem 9. April im Krankenhaus befunden. In der Ahlbecker Einrichtung waren insgesamt 15 Bewohner mit Corona infiziert worden.

Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die in MV nach einer Corona-Infektion gestorben sind, auf 15. Eine moderate Zunahme vermeldet das Amt bei der Zahl der Menschen, die im Land positiv auf das Virus getestet worden sind. Im Vergleich zum Freitag kamen fünf weitere Infektionen dazu. Damit liegt die Gesamtzahl jetzt bei 649. Von den Erkrankten müssen derzeit 91, und damit einer mehr als am Vortag, im Krankenhaus behandelt werden. 16 von ihnen werden auf einer Intensivstation versorgt, diese Zahl hat sich nicht geändert.

Mitarbeiterinnen eines Altenpflegeheimes haben sich angesteckt

Unter den neu Infizierten sind auch zwei Mitarbeiterinnen eines Altenpflegeheims in Tutow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Dort waren bereits 19 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. Mecklenburg-Vorpommern will in seinen Altenheimen künftig auf Nummer sicher gehen – und in den kommenden Wochen alle Pflegekräfte vorsorglich auf das Coronavirus testen.

Drei der Neuinfektionen werden dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zugeordnet, je einer den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Die am stärksten betroffenen Landkreise sind weiterhin Vorpommern-Greifswald mit 118 Positiv-Befunden, gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte (107). Im Landkreis Rostock gab es bisher mit 54 Fällen vergleichsweise wenige Corona-Infektionen.

Nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind derzeit 457 der Infizierten bereits wieder genesen – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer.

Von Robert Berlin