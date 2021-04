Neue Corona-Teststation mit PCR-Tests in Wolgast

Personen auf der Insel Usedom, deren Corona-Schnelltest positiv war, mussten anschließend das Ergebnis via PCR-Test in Greifswald bestätigen lassen – ein langer Weg. Doch nun gibt es eine neue PCR-Teststation. Nämlich in Wolgast, durch Betreiber des Testzentrums im MMZ-Möbelmarkt Wolgast, Prof. Dr. Alexander Riad.