Neue Exponate im Landesmuseum: Eine Blechkiste von der Front 

In der Blechkiste liegen Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg, ein Militärpass und ein Brieföffner. Der Schaft des Brieföffners ist aus einer Patronenhülse gefertigt. Die aus einem dünnen Messingblech geschnittene Klinge trägt die Aufschrift „ Verdun 1914“ und „1918“. Eberhard Schiel, Stralsunder Sammler und Buchautor, gab die Kiste mit der Aufschrift „Aus eiserner Zeit 1914:16“ samt Utensilien im Jahr 2011 als Dauerleihgabe an das Pommersche Landesmuseum. Sie gehörte seinem Vater Otto, der 1916 von Stralsund aus in den Krieg an die Westfront zog, um für Kaiser und Vaterland zu kämpfen.

Nicht Kunst-, sondern Alltagsobjekte

Als authentisches Zeitdokument wird die Kiste in gut einem halben Jahr im dritten Teil der Dauerausstellung zur pommerschen Geschichte zu sehen sein. Mit zwei Weltkriegen, Flucht, Vertreibung, deutscher Teilung, Wiedervereinigung und Öffnung der EU nach Polen schlägt die Ausstellung einen Bogen über das 20. und beginnende 21. Jahrhundert. „Anders als in den ersten zwei Ausstellungsabschnitten werden wir in diesem Teil der Ausstellung nicht mehr die kostbaren kunstgeschichtlichen Exponate präsentieren“, sagt der Historiker Gunter Dehnert. Vielmehr stünden als Ausstellungsobjekte Alltagsgegenstände und biografische Phänomene im Fokus, die auf einen übergeordneten zeitgeschichtlichen Kontext verweisen.

Für den Ersten Weltkrieg rückt das Museum unter anderem das Schicksal von Otto Schiel und dessen Vater Ernst ins Zentrum. Denn neben der alten Soldatenkiste besitzt Eberhard Schiel auch Briefe, die Otto und Ernst von der Front nach Hause an die besorgte „Mutting“ in Stralsund schickten. Dass die Erlebnisse des Vaters und Großvaters nun Eingang in die Dauerausstellung finden, ist für den 77-jährigen Eberhard Schiel ein besonderer Moment. „Mein Vater wird damit bleibend in Erinnerung sein.“

Anfängliche Euphorie schlägt in Sorge um

Am 9. August 1914 schreibt Otto euphorisch an seinen Onkel: „Wir werden denen, die den Krieg leichtsinnig heraufbeschworen haben zeigen, was es heißt, mit den Soldaten Kaiser Wilhelms anzubinden... Leider kann ich nicht, wie viele meiner Kameraden, mitkämpfen, da ich das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet habe“. Otto wird 1916 als Rekrut eingezogen. Genau wie sein Vater Ernst wird er den Krieg überleben, berichtet der Historiker Heiko Wartenberg. „Die Briefe zeigen sehr authentisch, wie die anfängliche Euphorie mit der Zeit in Sorge und Resignation umschlägt.“ So schreibt sein in Swinemünde stationierter Vater an seinen Sohn: „Wenn es mal schlecht geht mein Junge schreibe mir nicht an Mutting davon. Ihr ist das Herz schon schwer genug.“

Vor allem berührten die Briefe der Mutter, die im heimischen Stralsund um die beiden Männer bangt und tröstende Worte an Mann und Sohn richtet: „Na laß man mein lieber Junge, wenn der Krieg erst zu Ende ist, bleibst du auch erst zu Hause, schläfst ordentlich lange, gehst spazieren, wenn Du wieder kommst, hat Mutting schönes Mittag fertig, Backen uns ein Kuchen zu Kaffee.“ Aus jeder Zeile dieses Briefes ist die Sorge der Mutter um ihren Sohn zu spüren.

Geschichte wird personalisiert

Mit Briefen wie diesen oder dem Brieföffner, den Otto Schiel im Stellungskrieg an der Westfront aus Patronenhülsen fertigte, will das Museum Geschichte personalisieren, ein Konzept, das in dem dritten Ausstellungsteil auch in den späteren Zeitabschnitten des 20. Jahrhunderts umgesetzt werden soll „Die zeitliche Distanz zu dem Geschehen sollte sich nicht in eine emotionale Distanz zum Geschehen niederschlagen“, so Wartenberg.

Wie viele Soldaten aus Pommern an den Fronten des Ersten Weltkrieges starben, können die Historiker nicht genau sagen. „Wir schätzen aber, dass rund 100 000 Pommern als Soldaten eingezogen wurden“, so Wartenberg. Otto und Ernst Schiel berichten vom Kampfgeschehen und Verwundungen. „Mutting“ Emma im heimischen Stralsund beschreibt die Verhältnisse an der Heimatfront – mit immer knapper werdenden Lebensmitteln. „Am Freitag erhielt ich ein kleines Paket mit Mehl von Dir. Heute ein Paket mit Seifenpulver. Otting hab vielen Dank.“

Spanische Grippe forderte Tote in Pommern

Ohne die Pakete, die Frontsoldaten wie die Schiels nach Hause schickten, hätten viele Menschen nicht überlebt, so Wartenberg. Ein Brief der Mutter im Herbst 1918 dokumentiert, wie ausgezehrt die Stralsunder zum Kriegsende waren und die Spanische Grippe die Menschen „wie Fliegen“ sterben ließ. „Die jungen Männer sterben Draußen die jungen Mädchen hier, gerade im Alter von 15 –20 jahre.“

Nur etwa 25 Quadratmeter werden in der Ausstellung für den 1. Weltkrieg zur Verfügung stehen. Wenig Platz, findet auch Wartenberg. Umso sorgsamer müsse die Auswahl der Exponate erfolgen. Eine Glaswand, auf der Siegesmeldungen von der Front, Fotos der Schiels, Auszüge aus deren Briefen und weitere Gefallenenbriefe reproduziert sind, empfängt den Besucher. In einer der folgenden Vitrinen, die sich der Glaswand anschließen, steht die Blechkiste, die den Stralsunder Otto Schiel durch den Krieg begleitete. Auch weitere Objekte, unter anderem ein Nagelbild, erzählen von der pommerschen Perspektive auf den Krieg. Mit dem Bild, für das die Greifswalder kleine Nägel kauften, sammelte die Kriegsfürsorge im Jahr 1915 Geld für Kriegsversehrte und Hinterbliebene.

Von Martina Rathke