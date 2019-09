Welcome Center in Greifswald: Hilfe und Ratschläge für neue Fachkräfte

Greifswald

Wenn sich die Tür des Welcome Center in der Mühlentorpassage öffnet und Besucher das kleine Büro betreten, wird es für Andrea Ludwig und Ulrike Bendt spannend. Was wird dieses Mal gesucht? Wohnraum? Sportverein? Oder eine Schule für den Nachwuchs? Die beiden Frauen sind für all diese Fragen zuständig, die potenzielle Neu-Greifswalder oder Rückkehrer so auf dem Herzen haben.

„Unser Angebot richtet sich vornehmlich an Fachkräfte, die ja an die Region gebunden werden sollen“, erklärt Centerleiterin Andrea Ludwig. „Aber wir helfen jedem weiter, der sich mit solchen Fragen an uns wendet.“ Seit gut einem Jahr gibt es das Welcome Center Region Greifswald jetzt bereits, in dieser Zeit haben 318 Personen das Angebot des Centers genutzt.

Land zum Urlaub machen – und bleiben?

Dabei auch kuriose Fälle. „Kurzentschlossene Menschen, die hier Urlaub machen und gerne hier bleiben möchten gibt es gar nicht so selten“, beschreibt Ludwig. „Die wollen sich erkundigen, wie die Arbeitsmöglichkeiten hier in Greifswald sind und was eine Wohnung kostet.“

Eine andere Familie hatte zwar schon die berufliche Zukunft in Greifswald gesichert, die Tochter allerdings wünschte sich so sehr eine Reitmöglichkeit. Auch hier konnten die Frauen schließlich weiterhelfen. „Wir erarbeiten uns immer neue Themenfelder, die wir unseren Kunden anbieten können.“

Anfragen nach Wohnraum und Arbeit

Am häufigsten sind allerdings die Anfragen nach Wohnraum (37 Prozent) und Arbeitsmöglichkeiten (40 Prozent). „Wir stehen in direktem Kontakt mit vielen Unternehmen und Institutionen der Region und versuchen zu vermitteln“, sagt sie. Mit dabei sind zum Beispiel Witeno, die Agentur für Arbeit oder Hanseyachts.

Weitere Finanzierung ist ungewiss

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Zwar haben sich viele Kooperationspartner und Partner gefunden, die auch finanziell Unterstützen, das Projekt ist allerdings auf Fördermittel angewiesen. Die Gesamtkosten belaufen sich pro Jahr auf rund 83 000 Euro. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit hat das Vorhaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds mit jährlich 50 000 Euro unterstützt. Diese finanzielle Förderung läuft im Frühjahr 2020 aus. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht“, sagt Andrea Ludwig. „Wir hoffen, dass Stadt und Landkreis die Finanzierung übernehmen.“ Sechs Welcome Center gebe es in MV mittlerweile, alle mit unterschiedlichen Finanzierungsmodellen. „Wir würden uns wünschen, weitermachen zu können“, so Ludwig. „Wir haben ja auch noch einiges vor, wollen unser Netzwerk immer weiter ausbauen, um den Menschen wirklich bei jeder Frage helfen zu können.“

Unterstützung benötigt

Die Vorpommern seien häufig etwas zögerlich und warten erst einmal ab, beschreibt Ulrike Bendt. Das gelte leider auch bei den Firmen. „Wir würden uns sehr freuen, weitere Partnerschaften mit Wohnungsmaklern oder Unternehmen eingehen zu können“, sagt sie. „Bislang war der Rücklauf dort etwas zurückhaltend. Wir brauchen die Unterstützung aber jetzt.“

Welcome Center Greifswald Sechs Welcome Center gibt es in MV, zwei davon in Vorpommern. Die Center sollen eine zentrale Anlaufstelle für Zuzügler, Rückkehrer und Fachkräfte sein, die in der Region Fuß fassen wollen, und zugleich ein Servicedienstleister für auswärtige und regionale Unternehmen. In Vorpommern werden die beiden Center in Pasewalk und Greifswald von der ABS - Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung - betrieben. Im vergangenen Jahr wurden in Greifswald 318 Personen zu unterschiedlichsten Themen beraten. Sowohl Hilfe bei der Wohnungssuche bietet die Stelle an, aber auch Unterstützung bei der Suche nach dem passenden Jobangebot oder Kindergartenplatz.

