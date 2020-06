Neue Führungsspitze: Frauenpower für das Kreiskrankenhaus Wolgast

Wolgast

1,5 Millionen Euro Minus – das Wolgaster Kreiskrankenhaus bleibt in den roten Zahlen. Wir sprachen dazu mit Geschäftsführer Peter Hingst. Doch auch das neue Führungsteam und der Baustart der neuen Notaufnahme waren Themen.

Das Minus des Kreiskrankenhauses Wolgast beträgt für das vergangene Jahr 1,5 Millionen Euro. Wo rührt das aus Ihrer Sicht vor allem her?

Peter Hingst: Kann ich ganz deutlich sagen: Wir hatten im Jahr 2019 insgesamt 1400 Fälle weniger. Wenn man das in DRG-Punkte umrechnet, für die wir Geld kriegen, sind das 735 DRG-Punkte. Die muss man mit ca. 3500 Euro multiplizieren, dann weiß man, dass wir durch diesen Fallzahlenrückgang rund 2,5 Millionen Euro weniger Einnahmen hatten. Deshalb bemühen wir uns ganz stark, wieder mehr Patienten zu bekommen.

Natürlich sind wir froh, dass das erste Quartal dieses Jahres sehr viel positiver verlaufen ist. Und obwohl die letzten beiden Wochen dieses ersten Quartals schon durch Corona bestimmt waren, haben wir mehr Geld verdient als 2019.

Hat das auch mit der Schwere der Fälle zu tun?

Schwere Fälle behandelt gar kein 150-Betten-Krankenhaus. Der sogenannte Case-Mix-Index ist ein Wert, wie schwer Fälle sind, die im Krankenhaus behandelt werden. Auch dieser Wert ist im ersten Quartal höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Leistungsgeschehen hat sich positiv entwickelt. Aber wir sind kein Maximalversorger, sondern der Grund- und Regelversorgung verpflichtet.

Die Wolgaster Spatzen pfeifen von den Dächern, dass es mal wieder einen Führungswechsel an der Spitze des Krankenhauses gab. Wer gehört denn jetzt zur Geschäftsführung?

Prof. Frank, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer, hat um seinen Rücktritt gebeten. Er will nur noch Chefarzt der Chirurgie sein. Dem haben wir entsprochen. Er ist nicht mehr Geschäftsführer. Ab dem 1. Juli wird er auch nicht mehr Ärztlicher Direktor sein.

Neue Ärztliche Direktorin wird Dr. Maria Zach. Die Entscheidung wurde gemeinsam mit den Chefärzten getroffen. Frau Dr. Zach ist Chefin der Anästhesie und damit als Chefärztin die Nachfolgerin von Dr. Jokiel. Das die Wahl auf sie fiel, hat auch damit zu tun, dass sie als Anästhesistin ein Dienstleister für alle anderen Abteilungen ist und überall dort hineinschauen kann. Und sie war im Stab von Prof. Heidecke, dem Ärztlichen Direktor der Unimedizin, hat damit große Erfahrungen um die Gesetzeslagen zur Krankenhausmedizin. Diese Berufserfahrung im Management ist sehr hilfreich.

Frau Dr. Zach ist aber auch Leiterin des Corona-Krisenstabes im Kreiskrankenhaus. Wie kam es dazu?

Sie war auch in der Unimedizin Greifswald im Krisenstab, denn die Notfallmediziner sind in so einer Situation wie einer Corona-Pandemie einfach viel mehr gefragt. Sie hat unsere Anfrage positiv beschieden und die Leitung des Wolgaster Krisenmanagements früher übernommen.

Wir haben zudem großes Glück: Die Stellvertretung von Maria Zach ist Dr. Raila Busch, eine Internistin. Mit den beiden tollen Ärztinnen haben wir ein super cooles Gespann. Beide strahlen Sympathie aus. Ich kenne Frau Dr. Busch aus der Greifswalder Zeit und weiß, wie patientenzugewandt sie ist. Gerade für ein überschaubares Krankenhaus wie unseres ist es sehr wichtig, dass Patienten auch wegen des persönlichen Kontaktes mit der Chefärztin zufrieden nach Hause gehen. Frau Zach durfte ihre Stellvertretung übrigens selbst vorschlagen. Frau Busch hat den Vorschlag gerne angenommen.

Das erste Quartal 2020 war nach Ihren Worten gut. Wie sieht es mit dem zweiten, dem Corona-Quartal, aus?

Als kleines Krankenhaus können wir zufriedenstellend mit der Leere-Betten-Pauschale des Bundes leben. Für die Behandlung von Corona-Patienten waren wir sehr gut gerüstet. Wir hatten natürlich Glück, da wir nicht einmal zehn Corona-Fälle aufnehmen mussten. Aus dem Pflegeheim in Ahlbeck hatten wir vier Patienten, aber nicht ansatzweise Schwierigkeiten, diese Patienten zu versorgen. Wir hatten immer noch Betten für weitere Fälle.

In Wolgast waren sehr viele Honorarärzte beschäftigt. Die sind sehr teuer und haben am defizitären Betriebsergebnis Anteil. Soll das so bleiben?

Wir haben jetzt so viele eigene Ärzte, dass im Juli nur noch ein Honorararzt in Wolgast beschäftigt ist, aber auch nur drei Wochen. Unsere Chefärzte auf den Stationen haben einiges geschafft: Ab September brauchen wir keine Honorarärzte in Wolgast mehr. Patienten, die nur zweimal in einem Jahr zur Behandlung kommen, werden künftig ihre Ärzte wiedererkennen.

Was ist mit dem Neubau der Notaufnahme. Der Bau ist immer wieder verschoben worden ...

Unsere Planungen sind von der Regierung bestätigt worden. Wir sind dabei, die Leistungen auszuschreiben und Firmen zu suchen in der Region, die für uns die neue Notaufnahme bauen wollen. Dass es noch nicht losgegangen ist, liegt jetzt wirklich nicht mehr am Land oder am Krankenhaus. Aber Baufirmen und Handwerker sind sehr begehrt. Ich hoffe, dass wir im Herbst, im Oktober, mit den Bauarbeiten beginnen werden.

Wie viel wird denn der Neubau der Notaufnahme kosten?

Das Land hat einen klaren Rahmen vorgegeben. Wir dürfen insgesamt acht Millionen Euro dafür ausgeben, mehr auf keinen Fall. Daher liegen unsere Planungen bei 7,6 Millionen, so dass wir noch einen kleinen Puffer haben.

Stichwort 6. Bettenstation. Wann wird sie bezugsfertig sein?

Es hängt – leider – wieder an den fehlenden Handwerkern. Wir könnten sofort medizinisch loslegen, aber es muss auch technisch alles vorbereitet sein. Wir sind zum zweiten Mal im Ausschreibungsverfahren für die erforderlichen Bauarbeiten, das erste Mal hat nichts gebracht. Daher wird die Fertigstellung nicht, wie geplant, im Oktober sein, sondern zum Jahresende. Die geplanten Kosten dafür sind mit 417 000 Euro veranschlagt. Wie gesagt, es hat nur noch mit der Wirtschaft draußen zu tun, nicht mehr mit politischen Entscheidungen.

Wie geht es mit der Kinderportalpraxisklinik weiter?

Sie wird die kommenden drei Jahre weitergeführt, wie vom Wirtschaftsminister versprochen, aber unter etwas anderen Bedingungen. Denn wir haben ja jetzt eine moderne, sehr gut aufgestellte Kinderarztpraxis mit im Haus. Mit der Portalpraxisklinik kümmern wir uns daher um die Randzeiten. Wir wollen den Niedergelassenen schließlich keine Konkurrenz machen, das wäre kontraproduktiv. Das Verhandeln um die Bezahlung ist auf einem guten Weg, aber nicht abgeschlossen, so dass wir unter den alten Finanzbedingungen, aber schon mit den neuen Zeiten eine dreimonatige Verlängerung bis September haben. Bis dahin sind dann alle noch offenen Verhandlungen abgeschlossen.

Was ist mit einer erforderlichen Kooperationsvereinbarung mit der Kinderarztpraxis?

Die wird es geben. Anfang Juli habe ich einen Termin mit den drei Ärzten, denn wenn die Kinderarztpraxis geöffnet ist, haben wir ja so gut wie nichts mit den Kindern zu tun, es sei denn, sie sind unfallverletzt. Wir werden uns einen Weg überlegen, wie wir damit umgehen, wenn sie Patienten haben, die aus ihrer Sicht mal zwei, drei Stunden im Krankenhaus überwacht werden müssen. Da werden wir zu einem Ergebnis kommen.

Beim Vorlegen des Wirtschaftsberichtes für 2019 haben Sie gesagt, dass das Krankenhaus oft schlecht geredet wurde. Wen oder was meinen Sie damit?

Es gab einige sehr unsachliche, teils beleidigende Kritiker in sozialen Netzwerken. Da sind die meisten Beiträge aber wieder gelöscht. Zu den großen Kritikern gehörten auch Mitglieder der Bürgerinitiative. Natürlich muss Kritik sein und man muss sie auch aushalten. Aber sachlich muss sie sein. Im Dezember hatte ich Vertreter der Bürgerinitiative hier, dort habe ich mit ihnen ausführlich das Konzept der Portalpraxisklinik besprochen. Die BI war auch zur Weihnachtsvisite eingeladen, leider sind sie nicht gekommen. Mein unbedingter Wille war, dass wir die Dinge, die verhandelt werden sollen, mit den Vertretern der BI, Frau Kieser und Frau Dr. Knappik, besprechen und sie umfängliche Kenntnis davon haben. Wir haben also im Dezember alles vordiskutiert und waren in großen Teilen übereinstimmend. Es kann also niemand von der BI sagen, dass sie nicht Bescheid wussten und nicht mitgenommen wurden.

Und mit einem anderen großen Kritiker aus Wolgast habe ich auch gesprochen und ihm angeboten, dass er mich immer wieder anrufen und nachfragen kann.

Frau Dr. Busch und ich haben zudem das Empfinden, dass in unserem Haus eine sehr viel bessere Atmosphäre unter Mitarbeitern als noch vor einem Jahr herrscht. Es wird also auch durch uns selbst nicht so viel Negatives draußen erzählt. Und dann kommen die Patienten dazu, die sich wirklich sehr lobend über die Behandlung äußern.

Wie sieht es denn mit weiteren Investitionen, beispielsweise im alten Treppenhaus, aus?

Wir haben jetzt nicht Millionen ausgegeben für diese Art Sanierung, aber wenn man durch das Treppenhaus läuft, sieht man auch keine Löcher mehr im Putz. Eine richtige Sanierung, wie es sich der eine oder andere wünscht, wird es in der näheren Zukunft nicht geben. Das hängt auch mit einem Bereich im Keller zusammen, wo wir das gesamte Rohrleitungssystem sanieren müssen. Es nützt ja kein saniertes Treppenhaus, wenn es auf Station dann kein Wasser gibt. Der technische Bereich muss intakt sein, das ist wichtiger.

In Kürze beginnt das neue Ausbildungsjahr. Wie sieht es mit Berufsnachwuchs aus?

Wir sind froh, dass wir selbst immer noch Auszubildende zum/r Krankenpfleger/in haben. Wir konnten neun Azubis gewinnen, die sich für den Ausbildungsschwerpunkt Wolgast entschieden haben. Diese angehenden Pflegefachkräfte mit dem Ausbildungsschwerpunkt Wolgast haben das im Ausbildungsvertrag auch richtig festgeschrieben, sie haben auch das Logo des Kreiskrankenhauses mit dabei, damit auch optisch die starke Differenzierung deutlich wird.

Es hieß im vergangenen Jahr, dass es im Krankenhaus Wolgast bald nur noch Zweibettzimmer gibt. Wie ist da der Stand?

Die Zweibettzimmer werden kommen, wenn die 6. Bettenstation fertig ist. Es soll dazu beitragen, dass wir wieder ein begehrtes Krankenhaus werden. Und mit unserer neuen Führung wird das, glaube ich, auch gelingen. Dr. Busch als Chefin der Inneren hat ja bei Beginn einen sehr schweren Start gehabt durch das Fehlen des medizinischen Personals. Aber sie ist sehr umsichtig und geduldig damit umgegangen und da spürt man, dass ihr Herz wirklich an diesem Krankenhaus hängt.

Die Urlaubssaison hat begonnen, wegen Corona aber anders als gedacht. Wie ist das Wolgaster Krankenhaus darauf vorbereitet?

Die Urlauber an sich haben in all den Jahren nicht viel mit dem stationären Geschehen zu tun gehabt, Verletzungen laufen da eher im ambulanten Bereich ab. Wenn das so ist wie jedes Jahr, dann können wir das alles gut leisten.

Sollte uns allerdings eine neue Corona-Welle ereilen, was ich nicht hoffe, dann müssen wir wieder den Zustand wie vor fünf Wochen herstellen. Da haben wir aber jetzt Übung darin, denn die Prozesse haben wir alle aufgeschrieben und dokumentiert. Beim ersten Mal hat das ja für alle viel Kraft gekostet, aber jetzt wissen wir genau, was wir wann machen müssen bei Corona.

Von Cornelia Meerkatz