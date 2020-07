Neue Hoffnung für Schmerzpatienten: Greifswalder Unimedizin führt Tagesklinik ein

Greifswald

Es beginnt mit einem Kribbeln in Armen und Beinen, der Blick ist halbseitig verschwommen, das Licht flackert und dann kommen sie: unerträgliche Kopfschmerzen, die bei der kleinsten Bewegung verstärkt werden. So beschreibt Janina Becker die Migräne-Attacken, die bereits in der Pubertät erstmalig auftraten. „Während des Studiums hielt es sich in Grenzen. Dann kamen sie in den Schwangerschaften wieder“, sagt die 37-Jährige.

Das vergangene Jahr sei ihr „Migräne-Jahr“ gewesen, so die Greifswalderin. Nur wenige Tage im Monat konnte sie frei von Schmerzen einen normalen Alltag mit Beruf und Familie führen. Medikamente bekomme sie. Nur während der Schwangerschaften verzichtete sie auf diese. Wie sehr ihr Leben von der Migräne geprägt wurde, ist kaum vorstellbar. Sobald es losgeht, sagt sie, bleibe nur noch eine Möglichkeit, um die Schmerzen zu lindern: im Bett liegen, alles abdunkeln und kaum bewegen, um das Hämmer im Kopf nicht noch zu verstärken.

Migräne auch eine psychische Belastung

Ein Lichtblick für Janina Becker: die neue Tagesklinik der Greifswalder Unimedizin. An fünf Tagen die Woche sollen Migräne-Patienten nicht nur ärztlich behandelt, sondern auch psychologische Betreuung erhalten. In dem multimodalen Therapieprogramm gebe es für die Patienten zudem Physio- und Ergotherapien.

Wie sehr Patienten unter Migräne leiden, weiß auch Robert Fleischmann, Oberarzt und Leiter der Tagesklinik. Nicht nur körperlich, auch psychisch sei die Krankheit für Betroffene eine Belastung, sagt er. „Viele geben sich selbst die Schuld daran und machen sich Vorwürfe, dass sie sich nicht um die Familie kümmern können oder die Arbeitskollegen im Stich lassen. Dabei können sie nichts dafür.“ Bei etwa der Hälfte aller Migräne-Patienten würden Depressionen und Angstzustände hinzukommen.

Bei der Migräne handelt es sich um eine neurologische Erkrankung. Hauptmerkmal sind die periodisch wiederkehrenden Kopfschmerzen, die mit Übelkeit, Erbrechen, Licht- oder Geräuschempfindlichkeit einhergehen können. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung leiden statistisch an Migräne. „Häufiger davon betroffen sind Frauen Mitte 20“, sagt Fleischmann.

Gruppen- und Einzelgespräche in der Tagesklinik

Bei der ambulanten Behandlung bleibe oft nur wenig Zeit für die Patienten. Dabei gebe es häufig noch mehr Probleme, erklärt der Neurologe weiter. Die neue Tagesklinik, in der auch an Parkinson erkrankte Menschen behandelt werden, solle über die medikamentöse Einstellung hinausgehen. In Gruppen- und Einzelgesprächen werde der Alltag analysiert und über zusätzliche Methoden gesprochen, um die Lebensqualität trotz Krankheit zu steigern. So erlernen die Patienten auch spezielle Entspannungsverfahren.

„Sie kommen morgens gegen neun Uhr zu uns und verlassen die Klinik wieder gegen 16 Uhr. Sie können dann nach Hause und kommen am nächsten Tag wieder“, erklärt Fleischmann das Prinzip. Für Janina Becker ein klarer Vorteil: „Das ist besser, als wenn ich beispielsweise für eine dreiwöchige Kur nach Süddeutschland müsste.“

Hoffnung auf Entspannungsübungen, sobald der Schmerz beginnt

Einen etwas weiteren Anfahrtsweg zur neuen Tagesklinik wird die Neubrandenburgerin Janine Eggert haben. Seit elf Jahren leidet sich unter chronischen Spannungskopfschmerzen. Diese treten in einem Monat an rund 25 Tagen auf, sagt die 29-Jährige. Anders als bei der Migräne habe sie keine begleitenden Symptome wie etwa Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit. „Meistens fühlt es sich so an, als ob ich eine Schraubzwinge am Kopf habe. Es ist ein dumpfdrückender Schmerz.“

Ihrer Arbeit als Einzelhandelskauffrau könne sie mittels Medikamenten trotzdem nachgehen. „Früher bin ich gern auf Konzerte oder Festivals gegangen“. Auf Letzteres verzichte sie heute ganz.

Ende Juli wird sie sich in die neue Tagesklinik der Unimedizin begeben. Dort hofft sie vor allem auf eines: „Dass mir Entspannungsübungen gezeigt werden, die man selbst anwenden kann, sobald die Kopfschmerzen losgehen.“

Von Christin Lachmann