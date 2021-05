Neue Interessenvertretung: Greifswald soll ein Migrantenbeirat erhalten

Greifswald

Bundesweit gibt es über 400 Migrantenbeiräte, die die Interessen und Anliegen von Menschen mit Migrationshintergrund in der Kommunalpolitik vertreten. Eine weiterer könnte nun in Greifswald hinzukommen.

Eine entsprechende Vorlage brachte die SPD-Fraktion am Montagabend im Sozialausschuss ein. „Die Migrantinnen und Migranten sind ein Teil der Gesellschaft. Ihre Stimmen müssen gestärkt und gehört werden. Ihr Anteil liegt bei mehr als 7,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Greifswalds“, erklärte der Sozialdemokrat Ibrahim Al Najjar.

Vorgeschlagene Satzung für den Beirat soll überarbeitet werden

Um in Deutschland wählen zu dürfen, braucht es die deutsche Staatsbürgerschaft. Einzige Ausnahme bilden Kommunalwahlen: An diesen dürfen sich auch EU-Bürger beteiligen, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben. Doch auf den Großteil der Geflüchteten treffen die Voraussetzungen nicht zu. Deshalb begrüßt auch die Integrationsbeauftragte der Stadt, Anna Gatzke, die Idee des Migrantenbeirates: „Die Partizipation und die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten am kommunalpolitischen Geschehen ist integrations- und demokratiepolitisch von großer Bedeutung.“

Die Satzung, die die SPD-Fraktion ausgearbeitet hat, überzeugte die Integrationsbeauftragte jedoch nicht ganz. In dieser heißt es unter anderem, dass der Beirat aus fünf gewählten und stimmberechtigten Mitglieder bestehen soll. „Fünf Stimmen ist für solch ein Thema aus meiner Sicht zu wenig. In Osnabrück als Beispiel gibt es 16 Mitglieder aus 14 Nationen. Die paritätische Besetzung ist dort wunderbar definiert“, erklärt Anna Gatzke. Mehr Mitglieder im Beirat würde sich indes auch Kira Wisnewski von den Grünen wünschen.

Gründung eines Beirates brauche Zeit

Als „zu kompliziert“ beschrieb Mignon Schwenke von den Linken die Satzung. „Bei dem Papier, das die SPD-Fraktion vorgelegt hat, sehe ich Überarbeitungspotenzial. Einiges ist noch zu diskutieren und vor allem zu verschlanken.“ Ginge es nach Al Najjar sollte der Beirat lieber jetzt als später gegründet werden: „Wir wollen nicht wieder fünf Jahre warten und hoffen, dass die Verwaltung uns keine Steine in den Weg legt.“ Claudia Kowalzyck, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, warnte jedoch vor zu viel Aktionismus mitten im dritten Lockdown.

Die Mitglieder des Senioren-, Frauen- sowie Kinder- und Jugendbeirates würden derzeit aufgrund der Pandemie unter erschwerten Bedingungen arbeiten: „Ein digitaler Start ist möglicherweise nicht hilfreich, um engagierte Migrantinnen und Migranten zu finden. Auch Grünen-Politikerin Katharina Horn sprach sich dafür aus, nicht übereilt zu handeln. „Es ist ein großer Schritt, der dann richtig und ordentlich gemacht werden sollte.“

Von Christin Lachmann