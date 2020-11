Neue Kita „Zwergenland“ in Greifswald in Betrieb genommen

Greifswald

Der in der Kindertagesstätte „ Zwergenland“ im Ostseeviertel in Greifswald betreute Nachwuchs hat ein neues Domizil in Besitz genommen. Die Mädchen und Jungen sind in eine neue Kita eingezogen. Rund 4,9 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert, in dem künftig rund 150 Kinder im Alter bis zu sieben Jahren betreut werden.

Fertigstellung verzögerte sich

Das alte Gebäude der Kita im Ostseeviertel Ryckseite in Plattenbauweise war stark sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den modernen Anforderungen. Deshalb wurden im November 2018 als Ersatz mit dem Bau eines Neubaus begonnen. Der sollte ursprünglich schon im April dieses Jahres übergeben werden. Aber Einschränkungen bei den Baufirmen durch die Corona-Krise und Lieferschwierigkeiten für einzelne Materialien verzögerten die Fertigstellung um ein knappes halbes Jahr. Zudem wurde der Neubau rund 200 000 Euro teurer als ursprünglich geplant. Angesichts der Situation auf dem Bau und den gestiegenen Baupreise sei das fast eine Punktlandung, sagte Achim Lerm, Leiter des Eigenbetriebs Hanse-Kinder, in dessen Trägerschaft sich seit 2015 die kommunalen Kindertagesstätten und Horte in Greifswald befinden.

Über Kredite finanziert

Vollständig über Kredite aus dem Programm für energieeffizientes Bauen und Sanieren der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) finanziert, lag die Planung für den Neubau in den Händen der ARGE matrix architektur gmbh/IBK Ingenieurbüro Kruschwitz. Das Umsetzen der Pläne begleiteten die Mitarbeiter des Immobilienverwaltungsamtes der Stadt.

In den sozialen Medien kann unter www.facebook.com/hansekindergreifswald ein virtueller Rundgang durch die neue Kita „ Zwergenland“ unternommen werden. Dort gibt es zudem weitere Informationen zu den kommunalen Kitas in der Hansestadt.

Von OZ