Wackerow

Die Planung für den Bau einer Kinderkrippe in Wackerow ist auf der Zielgeraden angelangt. Die Gemeindevertretung hat dafür mit einstimmigen Beschlüssen die Weichen gestellt. Dazu gehört der städtebauliche Vertrag mit dem Investor, der sich somit zur Kostenübernahme verpflichtet. Bauherr der Krippe wird das Institut für Lernen und Leben (ILL) sein, das bereits die Wackerower Kindertagesstätte „Entdeckungskiste“ betreibt. Ferner stimmten die Wackerower Gemeindevertreter der notwendigen Änderung des Bebauungsplans 101 „Altes Dorf“ zu.

Die einhellige Zustimmung zum Bau der Krippe war nach dem Verlauf einer Bürgerversammlung im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. Dort gab es unter anderem Widerstand wegen des Lärms, der durch den Betrieb einer Krippe entstehen könnte, und möglicher Probleme mit parkenden Autos.

Seit Ende 2018 ist bekannt, dass das ILL ein neues Krippenhaus in Wackerow bauen will. Die bestehende Kindertagesstätte an der Ortsdurchfahrt hat 101 Plätze. Es gibt eine Warteliste. Geplant sind 30 neue Krippenplätze. Jetzt kann das ILL seine Planungen vorantreiben.

Eckhard Oberdörfer