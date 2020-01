Neue Landarzt-Praxis für Hanshagen

Hanshagen

In Hanshagen bei Greifswald soll bis spätestens 2023 eine neue Landarztpraxis eröffnen. Das Mediziner-Ehepaar Thomas und Karina Kraatz will sie einrichten und betreiben. Das Land will sie dabei finanziell unterstützen.

Aufbau der Praxis wird bis zu 90 Prozent gefördert

2019 hatte die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern einen landesweiten „Wettbewerb um bestmögliche Lösungen für einen Ausbau der ambulanten ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum“ ausgelobt. Die elf Siegervorhaben, darunter das in Hanshagen, sollen mit insgesamt sechs Millionen Euro gefördert werden. Die Förderhöchstsumme für Gesundheitszentren beträgt 750 000 Euro, für Haus- und Kinderarztpraxen 100 000 Euro.

