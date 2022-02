Greifswald

Von der Reformation in die Romantik: Die promovierte Historikerin und Expertin der Luther-Epoche, Ruth Slenczka, leitet seit 1. Februar das Pommersche Landesmuseum in Greifswald. Greifswald – das ist der Geburtsort des wohl bekanntesten romantischen Malers, Caspar David Friedrich (1774-1840). Und dessen 250. Geburtstag wollen Museum und Stadt im Jahr 2024 groß feiern. Noch befinde sie sich in der Einarbeitungsphase, sagt die 54-Jährige. Slenczka, die zuvor die Wittenberger Museen mit Lutherhaus und Melanchtonhaus leitete, läuft sich warm. Doch ihre Leidenschaft für die neue Aufgabe ist spürbar: Diese Frau hat Lust.

Richtungsstreit bei der Besetzung des Direktoren-Postens

Fast ein ganzes Jahr blieb der Direktoren-Posten im Landesmuseum unbesetzt. Ein Richtungsstreit zwischen denjenigen, die sich einen ausgewiesenen Pommern-Experten als künftigen Museumschef wünschten, und jenen, die die Region in einem größeren, internationalen Kontext sehen, hatte den Besetzungsprozess verzögert. Mit der Entscheidung für Slenczka ist der Streit entschieden. Die Romantik soll als wichtiges Markenzeichen die Einrichtung prägen. Das Museum richtet, ausgehend von der Pommern-Geschichte, den Blick hinaus in die Welt.

Fundamentalität der Veränderungen

Dreihundert Jahre trennen Reformation und Romantik. „Ich bin keine ausgewiesene Romantik-Spezialistin, aber eine Umbruchszeit-Spezialistin“, sagt die gebürtige Kölnerin über sich und sieht sich in Greifswald am richtigen Ort. Zwischen Reformation und Romantik sieht Slenczka in der Fundamentalität der gesellschaftlichen Veränderungen Parallelen. Die Reformation brachte das Glaubensgebäude des Katholizismus ins Wanken. „Die kirchlichen Enteignungen brachten elementare, neue und alle Lebensbereiche betreffenden Erfahrungen mit sich“ so die neue Museumschefin.

Dreihundert Jahre später weht der frische Geist der Französischen Revolution bis nach Pommern, führt die Industrialisierung zu Verunsicherung und zu einer Zuwendung zur Natur. Künstlerisch finde diese Umbruchszeit in der Romantik ihren Ausdruck. Slenczka schlägt sogar eine Brücke ins Jetzt. „Umbruchserfahrungen beschäftigten auch heute die Menschen“, sagt sie. Die Digitalisierung im 21. Jahrhundert sei genauso herausfordernd, wie es die Industrialisierung für die Menschen im beginnenden 19. Jahrhundert war.

Von Störtebeker bis Virchow: Vier Sonderschauen im Landesmuseum „Experiment in catastrophe“ – Eine künstlerische Intervention von Natalia Szostak und Weronika Fibich zur Judendeportation im Februar 1940 im Regierungsbezirk Stettin (bis 24. April 2022) „Störtebeker“ – Grafische Arbeiten von Armin Münch aus dem Bestand des Pommerschen Landesmuseums (Mai – Juli 2022) „Rudolf-Virchow-Projekt“ – Interaktive Installation zum 120. Todestag des im pommerschen Schivelbein (Świdwin) geborenen Pathologen, Arztes, Wissenschaftsmanagers und Sammlers (Sept. – Okt. 2022) Götz Lemberg „O_D_E_R-CUTS“ – Fotoausstellung über den Fluss Oder als Lebenslinie im Grenzraum zwischen Polen und Deutschland (Nov. 2022 – Jan. 2023)

Baustart für Galerie der Romantik in diesem Sommer

Mit dem Jubiläum-Jahr des Romantikers Friedrich, der am 5. September 1774 in Greifswald geboren wurde, und dem seit vielen Jahren geplanten Bau der Galerie der Romantik wird die Historikerin eine erste große Duftmarke setzen. Baustart und Planungen für das Prestige-Projekt hatten sich verzögert, weil die anfangs avisierten fünf Millionen Euro nicht ausreichten. Der Bund legte nach. „Wir gehen davon aus, dass wir im Spätsommer mit den Bauarbeiten starten können“, so Slenczka. Das Spektakuläre werde nicht das Gebäude, sondern die Inszenierung im Innern: Ein Grafikkabinett für die Originalzeichnungen und Briefe Friedrichs, ein Brückenschlag zu seinen Freunden und Weggefährten, ein spannendes Lichtkonzept in der Gemäldegalerie. Slenczka rechnet bis zur Eröffnung mit einigen schlaflosen Nächten.

Wird es Friedrich-Leihgaben in Greifswald geben?

Parallel zur Erweiterung der Galerie plant das Landesmuseum im Jubiläumsjahr auch eine Ausstellung mit Friedrich-Werken. Vielleicht sogar mit Leihgaben aus anderen Einrichtungen? „Wir arbeiten daran“, deutet die Chefin der Gemäldegalerie, Birthe Frenssen, an. Museen und Sammlungen in Berlin, Winterthur, Dresden, das Metropolitan Museum of Art in New York bereiten ebenfalls Friedrich-Schauen zum 250. Geburtstag vor, bitten gegenseitig um Leihgaben und klopfen dafür auch in Greifswald an.

„Der Prozess ist hochsensibel“

Die Museen haben sich vernetzt, koordinieren jetzt ihre Planungen zum Friedrich-Jahr. „Der Prozess ist hochsensibel“, so Frenssen. Kommt dann der „Mönch am Meer“, dieses in seiner schlichten Komposition wohl radikalste Gemälde Friedrichs nach Greifswald? „Nein“, sagt Frenssen. „Dafür sind wir wohl zu klein.“ Aber es gebe eine große Sympathie für das Landesmuseum. „Alle wollen der Geburtsstadt Friedrichs helfen.“ Sechs Gemälde, etwa 70 Grafiken und rund 50 Briefe an und von Friedrich gehören zum Greifswalder Konvolut des Romantikers. „Unsere Friedrich-Sammlung ist ganz wunderbar und einzigartig“ schwärmt Slenczka. Ein Solitär am Geburtsort des Malers. Da kann nicht mal New York mithalten.

Was soll für sie neben der Galerie der Romantik und neuer Dauerausstellung das Jubiläumsjahr überdauern? Was soll haften bleiben? „Für mich ist das Ziel, dass jeder, der in die Region kommt, das Pommersche Landesmuseum mit Caspar David Friedrich verbindet“, so die neue Museumschefin. Ihr Wunsch: Das Museum als Türöffner etablieren, um Besucher auf den Weg zu bringen, Malorte an ihrem Ursprungsort zu entdecken und die pommersche Landschaft als künstlerischen Inspirationsraum nachzuerleben.

Dauerausstellung komplett

Unter Slenczkas Vorgänger Uwe Schröder, der im April 2021 in den Ruhestand ging, wurde der letzte Teil der Dauerausstellung zur Pommerschen Landesgeschichte konzipiert, die nun von der Urgeschichte bis in das Jahr 2007 reicht. Eröffnet wurde die Schau noch im Corona-Herbst 2021. Für dieses Jahr plant das Museum kleine, aber feine Sonderausstellungen. Die Ausstellung „experiment in catastrophe“, die die Judendeportation aus dem Regierungsbezirk Stettin im Februar 1940 thematisiert, wurde am vergangenen Samstag eröffnet. Sie ist die erste von insgesamt vier Sonderschauen in diesem Jahr.

Von Martina Rathke