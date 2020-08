Neue Runde für Greifswalder Corona-Nachtragshaushalt

Greifswald

Das Innenministerium hat den im Zuge der städtischen Corona-Hilfen erstellten Nachtragshaushalt der Hansestadt Greifswald in eine zweite Runde geschickt. Wegen eines Formfehlers müsse der Nachtragshaushalt von der Bürgerschaft nochmals beschlossen werden, sagte Stadtsprecherin Andreas Reimann. Am Montagabend wollte sich die Bürgerschaft mit dem Nachtragshaushalt befassen. Nach Angaben des Innenministeriums müssen zwei Angaben korrigiert werden. Die Prüfung des Nachtragshaushalts werde unabhängig davon fortgesetzt, sagte eine Ministeriumssprecherin. Mit einer Entscheidung könne in der zweiten Septemberhälfte gerechnet werden. Das Interesse an dem eine Million Euro schweren Hilfsprogramm hielt sich in der Stadt bislang in Grenzen. Lediglich fünf Unternehmen hätten im Vorfeld Interesse gezeigt, hieß es vor zwei Wochen von der Stadtverwaltung. Teil des Nachtragshaushaltes ist auch eine Art Begrüßungsgeld für Menschen, die ihren Erstwohnsitz nach Greifswald verlegen. Bis zu 400 000 Euro sollen in Form von Greifswald-Gutscheinen für Zuzügler bereit gestellt werden. Das Innenministerium sieht städtische Corona-Hilfen angesichts großzügiger Landes- und Bundesprogramme grundsätzlich kritisch. Eine Doppelförderung muss ausgeschlossen sein.

Von Martina Rathke