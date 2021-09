Greifswald

Eine gute Nachricht für alle Greifswalderinnen und Greifswalder, die eine günstige Wohnung suchen und ein geringes Einkommen haben: Am Donnerstag fiel der erste Spatenstich für einen Neubau der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) im Gebiet des Bebauungsplanes 55. Hier soll in den kommenden Jahren ein Wohngebiet entstehen, indem Singles, Familien mit niedrigen Einkommen und auch finanzstarke Hansestädter ein neues Zuhause finden.

Teil der Pläne sind Wohnungen, die maximal 6,60 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter im ersten Förderweg oder 7,40 Euro im zweiten Förderweg kosten, weil die Landesregierung Mittel für den sozialen Wohnungsbau zuschießt. „Wir freuen uns, dass die WVG als erster Bauherr in dem Areal aktiv wird“, sagt Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens.

40 Sozialwohnungen pro Jahr in Greifswald

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) überreichte der WVG einen Fördermittelbescheid über 5,3 Millionen Euro, insgesamt koste das Projekt laut Adomeit rund 25 Millionen Euro. Neben der WVG bauen auch die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) und weitere private Bauherren.

Die WVG plant insgesamt drei neue Wohnhäuser mit Zwei- bis Vierraumwohnungen zwischen 42 und 100 Quadratmetern Größe, von denen zwei rollstuhlgerecht sind. Alle Wohnungen bekommen eine Terrasse oder einen Balkon, eine Fußbodenheizung, im Untergeschoss gibt es Fahrradräume.

Dort einziehen darf nur, wer einen Wohnberechtigungsschein und damit ein niedriges Einkommen hat (siehe Infokasten). Wie viele Hansestädter in diese Kategorie fallen, ist unklar. Im Stadtentwicklungskonzept 2030+, das Planungsziele festlegt, wird der Bedarf mit 40 Sozialwohnungen pro Jahr angegeben. Diese Wohnungen bleiben für 20 Jahre mietpreisgebunden.

Mit dem derzeitigen Bautempo liegt Greifswald im Soll: Seit 2016 seien der Stadt 145 Förderanträge für den sozialen Wohnungsbau vom Land bestätigt worden, sagt Bausenatorin Jeannette von Busse.

Bezahlbarer Wohnraum im Ostseeviertel?

Wahrscheinlich seien mehr Wohnungen gebaut worden, weil nicht alle Bestätigungen automatisch an die Stadt gemeldet wurden. „Ich gehe also nicht davon aus, dass wir am Bedarf vorbeibauen“, sagt von Busse. Bereits fertig sind 49 Sozialwohnungen der WVG in der Gaußstraße, 24 in der Einsteinstraße von privaten Investoren. Die WGG schafft derzeit 48 neue Wohnungen in der Krullstraße, ebenso viele baut die WVG in der Stilower Wende.

Im Thälmannring sollen weitere 37 Sozialwohnungen entstehen, sagt Andreas Koch, Leiter der Wohnungswirtschaft bei der WVG. „Wir können uns sozial geförderten Wohnungsbau auch bei Ersatzneubauten im Ostseeviertel Ryckseite vorstellen.“

12 000 Euro pro Jahr sind die Grenze Der Wohnberechtigungsschein wird bei der Stadt Greifswald in der Wohngeldbehörde beantragt und ist für 12 Monate gültig. Die Einkommensgrenze für einen Einpersonenhaushalt liegt bei 12 000 Euro, für einen Zweipersonenhaushalt bei 18 000 Euro, für jede weitere zum Haushalt zählende Person kommen 4100 Euro hinzu. Das legt das Gesetz zur Wohnraumförderung des Bundes fest.

51 Anträge auf Wohnscheine im Jahr 2021

In der Gaußstraße seien alle Wohnungen schnell vermietet worden, doch ob potenzielle Mieter Anspruch darauf haben, stehe erst fest, wenn die Wohnungen fertig sind. Hintergrund ist, dass Wohnberechtigungsscheine jeweils nur für ein Jahr gelten, Menschen aus der Bedürftigkeit herausfallen können. In der Hansestadt wurden laut Angaben der Stadtverwaltung in diesem Jahr bisher 51 der Scheine ausgestellt.

Der Nachweis über die Bedürftigkeit wird nur beim Einzug fällig – theoretisch können Mieter also in den Wohnungen bleiben, auch wenn ihr Einkommen steigt. „Wir können keine Aussage darüber treffen, ob dafür ein Risiko besteht“, sagt Andreas Koch.

700 Wohnungen entstehen in Hafenstraße

Das mögliche Problem kennt auch die WGG. Pressesprecherin Anja Groß verweist auf die Fehlbelegungsabgabe. In diesem Fall würden Mieter mit einem Einkommen, das höher ist als das zulässige für eine Sozialwohnung, mehr bezahlen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt 700 Wohnungen für über 1000 Greifswalder sollen im B-Plan 55 entstehen. Die Stadt hatte das sechs Hektar große Areal an die Berliner Firma UTB Projektmanagement verkauft. Nachdem der Beginn der Bauarbeiten sich immer wieder verzögerte, rollen in den kommenden Wochen die ersten Bagger für die Häuser der WVG. Die ersten Greifswalderinnen und Greifswalder sollen Ende 2023 einziehen können.

Von Christopher Gottschalk