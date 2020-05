Neue Straße im Greifswalder Speckgürtel?

Weitenhagen

Der Bauausschuss der Gemeinde Weitenhagen debattiert am Dienstag (19 Uhr) über ein seit vielen Monaten heiß diskutiertes Projekt: den Ausbau des Guester Weges zur Straße. „Das Amt Landhagen hat für die Gemeinde eine Grobplanung erarbeitet“, bestätigt der Leitende Verwaltungsbeamte Heiko Burgas. Es sei Aufgabe der Verwaltung, zur Unterstützung der Politik solche Unterlagen zu erarbeiten. Dazu gehört auch eine Schätzung der ungefähren Kosten von 1,3 Millionen für 2,8 Kilometer.

Wird Straße zu neuer Umgehung von Greifswald ?

Rückblick: Schon bei den Diskussionen im Zuge der Fusion Weitenhagen/ Diedrichshagen formierte sich erheblicher Widerstand gegen den Ausbau des Guester Weges. Die Gegner befürchten eine deutliche Zunahme des Verkehrs, auch von Lkw, auf einer Art neuer Greifswalder Umgehungsstraße. Zudem werden große Schäden für die Natur im Ökosystem Wald befürchtet. Der Widerstand formierte sich insbesondere in Guest, aber auch in Weitenhagen. Darum wurde ein Ausbau auch nicht in den Fusionsvertrag einbezogen.

Fahrzeuge neun Minuten länger unterwegs

Einer der Gegner hat die Strecken von der Feuerwehr Weitenhagen zum Begegnungszentrum Diedrichshagen über die Umgehungsstraße und alternativ über Guest mit einem Pkw abgefahren. Die Ergebnisse liegen der OZ vor. Demnach beträgt der Umweg fünf Kilometer, aber der kürzere Weg über Guest dauert aktuell wegen des schlechten Weges neun Minuten länger. Die Berechnungen des Amtes gehen von acht Kilometer Unterschied aus.

Sind neun Minuten viel oder wenig? „Um eine Person zu reanimieren, müssen wir spätestens nach zehn Minuten vor Ort sein“, erläutert Heiko Burgas, der auch Amtswehrführer ist. Danach könne es nur noch um die Rettung von Sachwerten gehen.

Gemeindevertretung muss nun entscheiden

Voraussetzung für genaue Zahlen und Förderanträge für den Straßenbau wäre die Beauftragung eines Büros nach Ausschreibung für eine genaue Planung, so der Landhäger Verwaltungschef. Dafür sei aber nicht das Amt zuständig, so Burgas. „Das ist eine politische Entscheidung.“ Die könnte die Gemeindevertretung bereits auf ihrer Sitzung knapp zwei Wochen nach dem Bauausschuss am 8. Juni um 19 Uhr im „Dörphus“ treffen.

Der Grundsatzbeschluss könnte so aussehen, dass das Amt Landhagen den Auftrag erhält, die für die Förderung nötigen Planungsleistungen auszuschreiben. Bürgermeisterin Janina Jeske (parteilos) soll sich um Fördermittel kümmern. Nach OZ-Informationen hat sie bereits ein Gespräch in Schwerin geführt.

2023 könnte Straße eingeweiht werden

Stimmen die Volksvertreter im Grundsatz zu und läuft danach alles wie am Schnürchen, könnte die neue Straße 2023 eingeweiht werden. Für den Ausbau des Weges wird die Verkürzung des Weges für die Feuerwehr und den Bauhof von Weitenhagen zu den seit 2019 zur Gemeinde gehörenden Ortsteilen Guest und Diedrichshagen sowie die Erleichterung der Pflege sozialer Beziehungen in der vergrößerten Gemeinde angeführt.

Zudem könnten 16 000 Euro im Jahr gespart werden, die die Gemeinde für den Brandschutz in Diedrichshagen und Guest an Greifswald zahlt.

Von Eckhard Oberdörfer