Sie werden auf die „Generation Corona“ treffen, sind sich die Streetworker Mareen Reschke (31) und Erik Völskow (24) sicher. Auf Kinder und Jugendliche, denen über ein Jahr ihrer Entwicklung fehlt, die sich nicht entfalten, nicht ihre Persönlichkeit finden konnten. Statt Party, Abschlussfeier und Freunde treffen – Lockdown, Einsamkeit und Zukunftsängste. „Das ist enorm und prägt nachhaltig, wenn ein Jahr und länger Freunde und Schule fehlen“, sagt Reschke.

In Wolgast habe Kollege Erik Völskow den Eindruck gehabt, dass es den Kindern und Jugendlichen zusehends schlecht ging, weil die Bedarfe nicht aufgefangen worden seien. Er war für den Verein „Chancen nutzen“ für die ambulante Hilfe zur Erziehung zuständig. „Dort gibt es wenige Angebote“, sagt er. Einen direkten Vergleich wolle er deswegen nicht ziehen. In Greifswald könne das anders sein, hier gibt es mehrere Jugendklubs und Initiativen. Doch Straßensozialarbeit gab es in den vergangenen Monaten nicht mehr.

Landkreis streicht, Stadt springt ein

Dabei sei der Bedarf da gewesen, sagt Frank Lewerenz (56), Greifswalder Standortleiter des Internationalen Bundes (IB). Jugendliche ohne Ausbildung oder Abschluss, fehlende Anlaufstellen, kaum Beratungsmöglichkeiten wegen der Corona-Schließungen. „Die aufsuchende Jugendarbeit ist wichtig. Die Schwellenangst fällt weg. Und wenn sich jemand alleine beraten lassen will, ohne dass die Freunde dabei sind, gibt es das Büro der Straßensozialarbeiter.“

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald strich im vergangenen August ersatzlos die letzten zwei Stellen. Zur Begründung hieß es, der Kreis sei – obwohl gesetzlich für die Jugendhilfe zuständig – nicht für ein Angebot in einer einzelnen Stadt verantwortlich. Die Greifswalder Verwaltung reagierte und stellte die Straßensozialarbeit mit eigenen Mitteln und einem Zuschuss des Kreises, der in diesem Jahr ausläuft, auf eigene Beine, geplant vorerst für drei Jahre.

Mit Lastenrad und Kleinbus zu Jugendlichen

Mitte Juli ist das Vierergespann komplett. Völskow und Reschke richten dieser Tage die Räume in der Pestalozzistraße 11/12 ein. Ihr Hauptquartier, eine Fahrradwerkstatt soll dort entstehen, Veranstaltungen können auf dem Hof direkt neben der Jugendherberge stattfinden.

„Wir brauchen die ersten Wochen, um festzustellen, wo die Bedarfe in der Stadt sind“, erklärt Mareen Reschke. „Vertrauensvolle Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen, ist alles. Über das Netzwerk sehen wir dann, wo wir weiter anknüpfen können.“ Sie war vorher in der stationären Jugendhilfe, betreute Wohngruppen für den Verein Zora. Traumatisierte Kinder, die nicht rechtzeitig Hilfe bekamen.

Mit Lastenfahrrad und einem Kleinbus wollen die Streetworker mobil Kontakt aufbauen. Dort werden Powerbanks zum Laden von Smartphones bereitstehen. Im Konzept des Internationalen Bundes heißt es, dass der Kleinbus mit Klapptisch, Monitor, Laptop, Kaffeemaschine und einer Heizung ausgestattet wird, die Lastenräder neben Lademöglichkeiten auch mit Musikanlage, Decken, Klapphockern und Sportgeräten, um den Jugendlichen ein Angebot zu machen.

Netzwerk in Greifswald aufbauen

In den kommenden Tagen und Wochen seien Termine mit Vertretern der Stadt, dem Jugendtreff Schwalbe, dem Stadtjugendring, einer ehemaligen Streetworkerin in Greifswald und weiteren Akteuren geplant, blickt Martin Pollmann (36), Regionalleiter des IB für den Raum Vorpommern, voraus.

„Manche Kinder und Jugendlichen haben sich wegen der Beschränkungen vollkommen in die digitale Welt zurückgezogen. Es ist jetzt wichtig, zu zeigen, dass das auf Dauer eben nicht normal ist, sondern Freunde zu treffen und rauszugehen.“ Vielschichtige Aufgaben, für die es eigentlich noch mehr Anlaufpunkte brauche. „Vielleicht reden wir in ein paar Jahren nicht darüber, ob die Straßensozialarbeit weitergeht, sondern ob sie erweitert wird“, so Pollmann.

