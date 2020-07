Greifswald

Wo spielt sich das öffentliche Leben in Greifswald ab? Welches sind die beliebtesten Plätze? Wie intensiv werden sie genutzt? Werden öffentliche Räume tatsächlich so angenommen, wie von den Stadtplanern gedacht?

Um das herauszufinden, erheben Studierende des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeografie an der Universität Greifswald derzeit Daten im Auftrag der Stadtverwaltung. Seit dem 24. Juni werden an elf Orten Zählungen durchgeführt. Dazu gehören bekannte Plätze wie der Museumshafen, der Rubenowplatz, die Credner-Anlagen oder die Grünfläche am Pommerschen Landesmuseum, aber auch Orte wie der Rosengarten, ein Innenhof in Schönwalde in der Nähe der Makarenkostraße oder das Areal rund um das Regenrückhaltebecken an der Verlängerten Scharnhorststraße.

Der Platz vor dem Pommerschen Landesmuseum Quelle: Petra Hase

Möglicherweise gibt es ganz andere Lieblingsorte als gedacht?

„Die Daten sollen in die weitere Planung für die Gestaltung von Freiräumen und Grünflächen einfließen“, so Erik Wilde, verantwortlich für Stadtentwicklung beim Stadtbauamt. „Möglicherweise ergeben sich auch ganz neue Lieblingsplätze der Greifswalder, die wir als Stadt noch gar nicht im Blick haben und die wir künftig den Bedürfnissen entsprechend gestalten können. Schließlich haben sich in den letzten Jahren auch Wohngebiete verändert, sind neu entstanden und werden jetzt vielleicht auch ganz anders genutzt.“

Bis zum 5. Juli wird an den ausgewählten Orten jeweils sechs Mal gezählt, sowohl mittags als auch abends, in der Woche und am Wochenende. Im Anschluss werden noch Experten-Interviews mit Planern oder beispielsweise dem Museumsdirektor des Pommerschen Landesmuseums zur Wahrnehmung der Plätze geführt. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich im September vor.

