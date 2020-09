Greifswald

Nur einen Steinwurf steht der Dom vom Geburtshaus Caspar David Friedrichs (1774-1840) entfernt. In St. Nikolai wurde Friedrich, der später als der bedeutendste Maler der deutschen Romantik in die Geschichte eingehen sollte, am 7. September 1774 getauft. Die Domgemeinde will deshalb im Jahr 2024 für eine besonders große Kerze auf der Geburtstagstorte sorgen, wenn Greifswald den 250. Geburtstag des Malers feiert.

Bund signalisiert Unterstützung

Als Geschenk im Jubiläumsjahr plant die Domgemeinde die – bislang nicht vollendete – romantische Innengestaltung von Friedrichs Taufkirche. Die Pläne dafür liegen bereits in der Schublade, wie Dompfarrer Tilmann Beyrich sagte. Und auch vom Bund gibt es erste Signale, das Vorhaben zu unterstützen. Der Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses, Eckhardt Rehberg ( CDU), will sich dafür stark machen, das der Bund die Umgestaltung inklusive Sanierung der noch unsanierten Kapellen mit 50 Prozent der Kosten fördert. „ Caspar David Friedrich hat Bedeutung für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Schon jetzt müssen wir darauf zuarbeiten, dass der 250. Geburtstag ansprechend gewürdigt wird“, so Rehberg. Bisher gebe es – so seine Kritik – keine Beantragungen von Land und Stadt für das Jubiläumsjahr.

Inzwischen hat Beyrich eine Projektskizze mit den Vorhaben an das Büro Rehbergs geschickt. Sichert der Bund die Übernahme der Hälfte der Kosten für die millionenschweren Arbeiten zu, will die Domgemeinde auf Stiftungen und das Land zugehen, so der Dompfarrer. „Wir wollen das Projekt bis zum Jahr 2024 vollenden.“ Passend zum 250. Geburtstag heißt es „Der Dom – romantisch!“

Romantische Ausgestaltung blieb auf Hälfte stecken

Dompfarrer Tilman Beyrich zeigt auf den Taufbucheintrag von Caspar David Friedrich aus dem Jahr 1774. Quelle: Christopher Gottschalk

Worum geht es? Der Innenraum des mittelalterlichen Domes erhielt im 19. Jahrhundert durch den Greifswalder Maler, Architekten und Friedrich-Gefährten Christoph Johann Giese (1787–1838) eine romantische Ausgestaltung mit sandsteinfarbener Ausmalung sowie milchig verglasten Spitzbögen im Binnenchor. „Diese romantische Ausgestaltung einer Kathedrale ist einzigartig im Ostseeraum“, sagt Architekt Burkhardt Eriksson. Ursprünglich plante Giese neben dem bis heute typischen Binnenchor auch die farbige Gestaltung der Fenster im Ostchor, die allerdings nicht mehr umgesetzt wurde. Damit blieb das Giese-Konzept quasi auf der Hälfte stecken, denn das matte Glas der Schauwände des Binnenchores – so schrieb es der Historiker Theodor Pyl im Jahr 1885 – hatte den eigentlichen Zweck, die Farben der großen Giese-Fenster im Ostchor durchschimmern zu lassen.

Buntglasfenster für den Ostchor

Bis zum Friedrich-Geburtstag in vier Jahren will die Domgemeinde nun nachholen, was 1834 am Geldmangel scheiterte: die Buntglasfenster im Ostchor. „Zwar wurden 1885 Buntglasfenster im Ostchor mit der Darstellung des letzten Abendmahles, der vier Apostel und im Rundfenster mit Christus als Weltrichter eingebaut“, so Beyrich. „Diese hatten aber zum einen nicht die Buntwirkung, wie sie Giese geplant hatte. Zum anderen wurden sie bei der Domsanierung 1982-1989 durch mattweiße Fenster ersetzt.“ Die Hälfte der ausgebauten Buntglasfenster verschwand damals in dunklen Kanälen.

Sandsteinfarbene Wandgestaltung

Außerdem will die Domgemeinde mit der geplanten Innenausgestaltung farbliche Veränderungen korrigieren, die aus der Sanierung in den 1980er Jahren stammen. Abweichend von den Giese-Befunden hatte man sich bei der Sanierung in End-DDR-Zeiten für einen weiß-grauen Anstrich entschieden. Dieser Farbton verlieh dem Dom zwar einen hellen Gesamteindruck, führt aber an Sonnentagen zu Überblendungen und wird an trüben Tagen als sehr kühl empfunden., heißt es im Konzept. Wie Beyrich weiter berichtet, wurden inzwischen bei denkmalpflegerischen Arbeiten an der Kapelle II im Nordosten des Domes Giese-Farbschichten als Referenzflächen freilegt, den sich die Gemeinde als Farbton vorstellen kann. „Es handelt sich um einen sehr schönen warmen Sandsteinton“, so Beyrich.

Inwieweit dieses Romantik-Projekt, den Dom mit sandsteinfarbenen Wänden und farbigem Ostchor-Fenster in die Giese-Fassung zu versetzen, verwirklicht werden kann, wird entscheidend von der Landesdenkmalpflege abhängen. Diese muss darüber befinden, an welcher Fassung sich die Sanierung und Innenraumgestaltung orientieren soll. Am 21. September haben die Greifswalder einen Termin mit dem Landesdenkmalpflegern. „Wir müssen also noch einige Unwägbarkeiten überwinden“, so Beyrich.

Künstler der Symbolik des Ortes angemessen

Die von Giese gefertigten Entwürfe sind nicht erhalten. Das macht den Weg frei für eine moderne Gestaltung – in Kirchen nicht unbekannt. So gestaltete Gerhard Richter im Kölner Dom im Jahr 2007 ein Fenster aus 11 500 Glasquadraten in 72 Farben. Der ebenfalls international bekannte Leipziger Künstler Neo Rauch schuf für den Naumburger Dom drei Glasfenster. Auch in Greifswald will man nach den Sternen greifen – der Bedeutung Friedrichs und der Symbolik des Ortes als Taufkirche des Malers angemessen. „Es sollte ein Künstler das Ostfenster gestalten, der in seinem Werk die Farb- und Gedankenwelt Friedrichs reflektiert“, benennt Beyrich eine entscheidende Prämisse. Ob ein solcher Auftrag frei oder in einem Wettbewerb vergeben werden kann, muss dann entschieden werden, wenn die Landesdenkmalpflege dem Konzept zustimmt und die Finanzierung des Projektes gesichert ist. Insgesamt beläuft sich der Finanzbedarf auf etwa drei Millionen Euro.

Von Martina Rathke