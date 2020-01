Neue Therapie nach Schlaganfall: Mit kleinen Schritten zum großen Ziel

Greifswald

Es sind die kleinen Bewegungen, die Werena Hahn zum Lächeln bringen: Was für andere eine Selbstverständlichkeit ist, musste sich die 54-Jährige in den letzten Monaten hart erarbeiten. Denn Werena Hahn erlitt einen Schlaganfall und gehört damit zu etwa 270 000 Deutschen, die pro Jahr davon betroffen sind. Nach Herz- und Krebserkrankungen folgt der Schlaganfall hierzulande als dritthäufigste Todesursache.

„Ich schrie nach meinem Mann …, aber es kam kein Ton heraus“

Werena Hahn hatte Glück: Sie überlebte und erinnert sich noch genau an den Tag, der ihr Leben von jetzt auf gleich veränderte. Es war ein früher Morgen im Herbst 2018. Gegen fünf Uhr morgens wachte die Süderholzerin plötzlich auf: „Ich fühlte mich wie eine Dampflok, musste die ganze Zeit extrem ausatmen.“ Schnell war klar: Hier stimmt etwas nicht. Als sie aus dem Bett aufstand, kippte sie leicht nach links weg. Sie schleppte sich die Treppen ins Badezimmer hinunter. Als sie in den Spiegel blickte, sah sie, dass ihre eine Gesichtshälfte hinunter hing: „Ich schrie nach meinem Mann, das dachte ich jedenfalls, aber es kam kein Ton heraus.“

Der Notarzt brachte Hahn in die Greifswalder Unimedizin. Es folgte eine Reha in Plau am See, wo sie wieder laufen und sprechen lernte. Doch besonders ihr rechter Arm ließ kaum Bewegungen zu. Das änderte sich jedoch, als sie an einer Studie der Greifswalder Unimedizin unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Platz teilnahm: „Armbewegungen sind nicht eine einzelne Leistung, sondern tatsächlich viele, die das Gehirn erbringt. Dazu gehört, den Arm zielgerichtet zu bewegen oder auch kleine Objekte manipulieren zu können“, erklärt Platz. Um diese Bewegungen zu erlernen, begab sich Werena Hahn für fünf Tage in ambulante Behandlung. Das Gehirn brauche nach einen Schlaganfall Hilfe, um sich neu zu organisieren, so der Professor: „Das gelingt durch intensives Training an der individuelle Leistungsgrenze.“

Was passiert bei einem Schlaganfall? Der Schlaganfall ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn, die durch den Verschluss eines Blutgefäßes oder in seltenen Fällen durch eine Blutung im Gehirn ausgelöst wird. Erste mögliche Anzeichen eines Schlaganfalls sind unter anderem Lähmung eines Armes, Beines oder einer Gesichtshälfte sowie Sprach- oder Sehstörungen, er kann auch von starken Kopfschmerzen begleitet werden. Ein Schlaganfall tritt häufig plötzlich auf. Es gilt: Je schneller Hilfe geholt wird, umso besser sind die Chancen, gravierende Folgeschäden einzudämmen. Daher sofort den Notarzt unter 112 kontaktieren.

Studie: Trainieren und wiederholen

An fünf Tagen in einer Woche absolvierte die 54-jährige Hahn immer wieder spezielle Übungen. Darunter mit dem rechten Arm Becher aufeinander stapeln oder mit der rechten Hand Ringplättchen umdrehen, um das Gehirn zu trainieren. Keine leichte Aufgabe. Doch stetig verbesserte sich Hahn, wie Ergotherapeutin Janine Steudel weiß: „Es ist eine Frage des Trainings und des Wiederholens“. Wenn etwas nach mindestens einem Jahr nach einem Schlaganfall nicht mehr ausgeführt werden kann, dann lernt man es nie wieder, so die gängige Meinung. Doch Hahn ist sicher: „Das stimmt nicht. Ich habe nach knapp einem Jahr nach dem Schlaganfall mit der Studie angefangen und heute kann ich meinen Arm wieder besser bewegen“, obwohl sie sich jeden Tag aufs Neue bemühen muss. Auch Studienleiterin Ann Pedersen bestätigt, dass das nicht pauschal für jeden gilt: „Bei vielen kommt es auch auf den Grad des Schlaganfalles an. Unterschieden wird unter anderem zwischen einem leichten oder mittelschweren.“

Werena Hahn war schon immer auf ihre Unabhängigkeit bedacht, sagt sie. Mittlerweile fährt sie auch selbst wieder Auto, musste vorher einen Test ablegen. Sie bestand den Fahrtest. Ihre Familie gab ihr in den vergangenen Monaten viel Kraft und Unterstützung. Auch für ihren Enkelsohn nahm sie die Herausforderung, wieder ein normales und unbestimmtes Leben führen zu können, in Angriff. „Ich möchte ihm ein Vorbild sein. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass ich bald wieder normal schreiben kann.“ Auch wenn es nur eine einfache Geburtstagskarte ist, wie sie sagt. „Immerhin kann ich mit der rechten Hand meinen Namen schreiben.“ Auch Mensch ärgere Dich nicht klappt mittlerweile ganz gut, erzählt sie stolz. „Auch wenn ich die Figuren manchmal noch umwerfe.“

Unimedizin sucht Schlaganfall-Patienten für Studie Für die Studie der Unimedizinwerden weitere Schlaganfallpatienten gesucht, die entweder eine leichte oder mittelschwere Armlähmung haben. Auch Schlaganfallbetroffene, die Sehbeeinträchtigungen im Sinne einer Vernachlässigung (Neglect) haben, können sich für die Studie anmelden. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 038 34 / 866 966 oder per E-Mail an stefanie.tobschall@uni-greifswald.de.

Lesen Sie auch

Sparziel erreicht: Unimedizin Greifswald präsentiert ausgeglichen Haushalt

Uniklinikum Greifswald bestes Haus in Mecklenburg-Vorpommern

„Die reinste Abzocke“: Hohe TV-Gebühr im Greifswalder Uniklinikum in der Kritik

Über die Autorin

Von Christin Lachmann