In Greifswald ist der Wohnraum knapp – und das gilt nicht nur für den Bereich des vieldiskutierten Sozialen Wohnungsbaus. Familien mit dem Wunsch nach einen Eigenheim suchen oft vergeblich, auch größere Mietwohnungen mit Charme oder gar einem Garten sind schwer zu finden. Ausgerechnet der Stadtteil Schönwalde I, früher vor allem durch seine Plattenbauten bekannt, entwickelt sich dank zahlreicher Neubauten mehr und mehr zum stark nachgefragten Wohnviertel. „39 Interessenten haben wir bereits, wer jetzt noch Interesse an einer Wohnung hat, muss schnell sein“, sagte Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) auf dem Richtfest an der Einsteinstraße 20.

6,4 Millionen Euro Baukosten

Hier baut die WVG für rund 6,4 Millionen Euro derzeit zwei Häuser mit insgesamt 25 Wohnungen, Ende kommenden Jahres sollen sie fertig sein. Damit hat die WVG dann insgesamt sieben neue Wohnhäuser errichtet. Die Besonderheit dabei: Die Wohnungen haben nicht nur verschiedene Größen und Grundrisse um möglichst unterschiedliches Klientel anzusprechen. Auch nicht alltägliche Wohnungsformen wurden in die Mehrfamilienhäuser integriert. „Hier haben wir zum Beispiel eine Wohnung, die über drei Etagen verläuft“, erklärt der Architekt und Projektentwickler Ralf Lammertz. „Im Obergeschoss finden sich zwei Räume und eine Loggia, in der ersten Etage sind zwei Kinderzimmer und ein Bad untergebracht, im Erdgeschoss dann der Wohnbereich, die Küche und der Zugang zum Garten.“ Die Treppen in der Wohnung wurden extra breit gestaltet. „So kann man später auch noch einen Treppenlift unterbringen“, sagt Lammertz. „Wir wollen verhindern, dass Menschen deswegen nachher wieder ausziehen müssen.“

Ende des kommenden Jahres sollen die Neubauten fertig sein. Quelle: Anne Ziebarth

Durchschnittsmiete im Neubau: 8,40 Euro/ m²

Mit den Mieten bleibt die WVG im oberen Durchschnitt des Bezirkes. „Unsere Durchschnittsmiete in den Neubauten beträgt 8,40 Euro pro Quadratmeter, die Spitze liegt bei knapp 9 Euro“, so Klaus-Peter Adomeit. „Das haben wir uns als Obergrenze gesetzt.“ Beim Bau der neuen Häuser habe man auf mehr Grün gesetzt, es werden noch Bäume gepflanzt. „Wir haben nicht das maximale Baufeld ausgereizt, um auch noch Raum für Außenanlagen zu schaffen“, so Adomeit. „Auch die Stellplätze müssen berücksichtigt werden.“

Mietertrend: Nicht jeder braucht ein Auto

Hier ist ein neuer Trend zu beobachten. „Es zeichnet sich ab, dass wir künftig nicht mehr für jede Wohneinheit einen eigen Parkplatz brauchen werden“, sagt Adomeit. „Im Nebenhaus wohnt zum Beispiel eine Familie, die sich mit dem Umzug in die Stadt bewusst dafür entschieden hat, auf ihr Auto zu verzichten und stattdessen jetzt auf e-bikes oder mit dem Nahverkehr unterwegs ist.“ Damit nimmt das Baugebiet in Schönwalde bereits das vorweg , was in großem Maßstab im Bereich des B-Planes 55 an der Hafenstraße geplant ist. „Wir haben hier im Bereich des B-Planes 42 eine Art Dorfcharakter geschaffen“, so Lammertz. „Die Gebäude sind auch offen angeordnet, so dass man durch die Anlage schlendern kann. “

In der Gaußstraße läuft weiteres Bauprojekt

Deutlich günstige Mieten kann die WVG in ihrem Bauprojekt in der Gaußstraße im Rahmen der Quartiersgestaltung „Wohnen mit Her(t)z“ realisieren. Mit Hilfe des Wohnungsbauprogrammes „Wohnungsbau sozial“ entstehen hier derzeit zwei Häuser mit 24 und 25 Wohnungen, die eine Nettokaltmiete von 5,50 Euro nicht überschreiten und nur an Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Trotzdem sind alle Wohnungen in den Neubauten der Gaußstraße mit Balkon oder Terrasse ausgestattet, die meisten Wohnungen sind barrierefrei. „Die Balance zu finden zwischen unseren Vorstellungen und dem, was nach den Förderrichtlinien möglich ist, war nicht ganz einfach“, sagt Lammertz, der auch an diesem Projekt mitgearbeitet hat. Die Mühe der aufwändigen Planungen hat sich aber gelohnt. „Wir haben vor, die Häuser in der Stilower Wende 3 bis 8 abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Hier könnte dann der Häusertyp erneut zum Einsatz kommen“, so WVG-Chef Adomeit.

