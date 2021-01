Neuenkirchen

Passanten haben einen jungen Autofahrer am Freitag in Neuenkirchen bei Greifswald aus einer Notlage befreit. Der 21-Jährige kam am Vormittag in der Theodor-Körner-Straße in Neuenkirchen mit einem Pkw Toyota aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß zu.

Passanten seien sofort zur Hilfe geeilt, teilt die Polizei mit. Sie befreiten den 21-Jährigen, der unter Schock stand, aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung brachten ihn Rettungskräfte ins Uniklinikum Greifswald. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus, die durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen beseitigt wurden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Von OZ