Neuenkirchen

Der Ausbau des Sandweges „Am Pfarrgarten“ hat am 1. Juli begonnen. Sie werde als verkehrsberuhigter Bereich in einer Breite von 3,50 Meter mit „Altstadt“-Betonpflaster ausgebaut, informiert Bürgermeister Frank Weichbrodt. „Die Straßenbeleuchtung wird dabei erweitert und durch LED-Lampen ersetzt.“ Am 15. November sollen die Arbeiten beendet sein.

„Wir werden natürlich keine Anliegerbeiträge erheben, die Gemeinde wird diese bis zur endgültigen Klärung der Verfahrensweise im Land ,verauslagen’“, kündigt der Bürgermeister an. Alles in allem werde der Ausbau der knapp 230 Meter langen Straße und des 51 Meter langen Verbindungsweges zur „Pfarrwurth“ voraussichtlich etwa 400.000 Euro kosten. Dreiviertel der Summe werden über Fördermittel finanziert. Noch im letzten Jahr hätten die Grundstücksbesitzer 65 bis 70 Prozent des Gemeindeanteils von rund 100.000 Euro bezahlen müssen. Inzwischen hat der Landtag für die Aufhebung der Anwohnerbeiträge entschieden. Wie das genau funktioniert, muss noch entschieden werden.

Bereits vor Beginn der Bauarbeiten hatte der Zweckverband Wasser Abwasser Boddenküste (ZWAB) neue Trinkwasserleitungen verlegt.

Neuenkirchen möchte gern weitere Gemeindestraßen mit Fördermitteln sanieren. Gelder wurden für die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und den Ernst-Thälmann-Platz beantragt. Aber wann die Mittel tatsächlich fließen, sei derzeit noch völlig unklar, so der Bürgermeister. „Wir werden aber weiterhin kleinere Sanierungsarbeiten durchführen“, verspricht Frank Weichbrodt. „Geplant sind trotz der schlechten Finanzlage die Abfahrt Dorfstraße/ Marktkauf und der Einmündungsbereich zu den Wohnblöcken.“

Ferner habe der Landkreis in den vergangenen zwei Wochen auf seine Initiative den Einmündungsbereich K2 ( Theodor-Körner-Straße/K5 (frühere B 96) neu asphaltiert und einen Regenablauf vor der Einfahrt des Hotels eingebaut, so der Bürgermeister. Außerdem sei die Körnerstraße ein weiteres Mal ausgeflickt worden.

Baufahrzeuge in der Verbindungsstraße Pfarrwurth Quelle: Eckhard Oberdörfer

Eckhard Oberdörfer