Neuenkirchen

Die Gemeindevertretung hat weitere 22 000 Euro für eine neue Kinderkrippe in Neuenkirchen bei Greifswald bewilligt. Bisher standen schon 65 000 Euro zur Verfügung. Das Geld wurde für die Planung des Umbaus eines ehemaligen Ledigenwohnheims am Kornblumenweg in eine Kinderkrippe bewilligt.

Mit dem Geld sollen vorläufige Kosten ermittelt werden. Außerdem sollen die Varianten Umbau oder Abriss und Neubau verglichen werden. Für die Fortführung der Planung wird weiteres Geld benötigt.

Förderung zwischen 0 und 75 Prozent möglich

„Das ist der beste Standort“, sagte der Bauausschussvorsitzende Bodo Filbrich. „Und wir brauchen die Plätze.“ Die Kosten von bis zu 1,5 Millionen Euro seien sehr hoch. Das müsse man wissen. Aber die Gemeinde sei kreditwürdig. „Wir wollen Fördermittel beantragen“, erinnerte Gemeindevertreterin Kirsten Breitsprecher-Kranz. Die Kostenschätzung enthalte auch Parkplätze und Außenanlagen.

Laut Bürgermeister Frank Weichbrodt (alle Wählergemeinschaft) seien 65 bis 75 Prozent Förderung möglich, aber auch keine. So ist es bei den geplanten Anbauten an der Regionalschule „Am Bodden“, die 2021 errichtet werden sollen. Die nötigen 1,5 Millionen Euro müssen die neun Gemeinden des Amtes aufbringen.

Keine Interessenten für private Kita?

Die Notwendigkeit für die Schaffung neuer Krippenplätze sei da, so Gemeindevertreter Martin Nätscher (Grüne). Aber über eine Million Euro für 230 Quadratmeter Nutzfläche sei eine gigantische Summe. Auch bei der Schule sei es viel teurer geworden als ursprünglich angenommen. Er würde gern die Mindestanforderungen für Krippenplätze kennen. Nätscher könnte sich vorstellen, dass eine private Investition für den Bau statt einer kommunalen erfolgt.

Es gebe keine Interessenten dafür, sagte der Bürgermeister, Gespräche mit dem Institut Lernen und Leben (ILL) verliefen ergebnislos. Dieser Kitaträger habe sich stattdessen für Wackerow entschieden. Mesekenhagen habe keinen Interessenten für einen Kitabau gefunden. Diese Gemeinde baute daher selbst neu.

Im neuen geplanten Wohngebiet am Marktflecken gebe es eine Fläche für soziale Zwecke wie eine Kita, erinnerte indes Nätscher. Der Investor führt nach eigenen Angaben Gespräche für einen Neubau für Senioren und oder Kinder. Für Michael Rieck ( CDU) ist ein Kitaprojekt an dieser Stelle aber nicht mehr als eine Spekulation.

