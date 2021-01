Greifswald

„Man müsste Klavier spielen können“, träumte einst Johannes Heesters. Und tatsächlich sind in der Greifswalder Musikschule um die 200 Schüler angemeldet, die sich diesen Wunsch erfüllen möchten. Sechs Flügel und 15 Klaviere stehen dem Haus dafür zur Verfügung. „Das klingt nach einer Menge“, sagt Carsten Witt. „Die Instrumente sind jedoch teilweise schon so alt, dass etwa die Hälfte nicht mehr brauchbar ist“, so der Leiter der Musikschule. Um also allen Musikschülern gerecht zu werden, soll dringend ein neues Instrument her.

Das Wunschziel lautet 17 000 Euro

Der Förderverein der Musikschule möchte daher nun über ein Crowdfunding-Projekt, das von der Sparkasse Vorpommern unterstützt und gefördert wird, einen neuen Flügel in greifbare Nähe rücken lassen. Um die 23 000 Euro müssten für das neue Instrument aufgebracht werden. Das Ziel der Aktion ist auf 17000 Euro festgelegt. Sollte diese Summe zusammenkommen, kann mit der Aufstockung des Fördervereins umgehend ein neuer Flügel angeschafft werden.

Eine Fundingschwelle von 4000 Euro soll das Erreichen des Zieles greifbarer machen. Denn auch mit diesem Ergebnis würde der Förderverein bereits an die Realisierung des Projektes gehen. „Der Rest müsste dann über die nächsten Jahre abgezahlt werden“, erklärt Carsten Witt. Auch die Sparkasse Vorpommern unterstützt dieses Vorhaben, indem sie die ersten 2000 Euro verdoppelt.

Bis zu 100 Jahre haben die in der Musikschule zur Verfügung stehenden Instrumente teilweise auf den Tasten. „Es gibt aber auch jüngere Instrumente, die von der Bauart nicht überzeugt haben und ihren Geist aufgeben. Man darf nicht vergessen, dass sie – anders als in einem Privathaushalt – hier täglich beansprucht werden“, so der Musikschulleiter. Auch wenn diese Instrumente noch bespielbar sind, werden sie dann nicht mehr für den Klavierunterricht eingesetzt, sondern dienen als Begleitinstrumente in anderen Fächern.

Einwandfreie Geräte für Ausbildung auf Wettbewerbsniveau

Für die Ausbildung der Musikschüler – vom vierjährigen Kindergartenkind bis zum 80-jährigen Senior – sollen natürlich nur einwandfreie Instrumente eingesetzt werden. Denn letztlich möchte die Greifswalder Musikschule auch bei überregionalen Wettbewerben ihren Ruf verteidigen. Regelmäßig schaffen es die Greifswalder Eleven zum Beispiel in die Reihen derjenigen, die bei „Jugend musiziert“ Preise auf regionaler oder Landesebene in die Hansestadt tragen und es sogar bis in die Bundesebene schaffen. „Diesen Anspruch, dass die Pianisten unserer Musikschule mit zu den besten des Landes gehören, wollen wir eben mit sehr guter Ausbildung an sehr guten Instrumenten unterstützen“, so Witt.

Derzeit bereiten sich die Nachwuchstalente Emil Windisch und Tilmann Schlinke in der Kategorie „Klavier vierhändig“ auf den Regionalwettbewerb 2021 in Greifswald vor, der aufgrund der Pandemie jedoch vorerst auf voraussichtlich März verschoben wurde.

Das Crowdfunding-Projekt über die Plattform 99 Funken ist bis zum 26. Februar 2021 ausgeschrieben. Der Musikschulleiter hofft, dass trotz der momentanen Einschränkungen viele Unterstützer mobilisiert werden können. „Bis zum Februar scheint noch reichlich Zeit. Aber dass man derzeit nicht wie gewohnt seine Kontakte pflegen kann, spielt uns nicht gerade in die Karten. Es bleibt uns nur, über Mails und die digitalen Medien auf unser Projekt aufmerksam zu machen“, meint Carsten Witt.

Wer den Greifswalder Pianisten den Wunsch von einem neuen Instrument erfüllen möchte, findet hier alle Informationen: https://www.99funken.de/fluegel-fuer-talente

Von Wenke Büssow-Krämer