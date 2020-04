Neuer Gabenzaun in Greifswald: Lebensmittelspenden in der Tüte

Greifswald

Seit der Schließung der Tafeln wächst die Not bei den ohnehin Hilfebedürftigen weiter an. Nachdem vor einigen Wochen bereits am Hansering ein Gabenzaun eingerichtet wurde, hat nun auch Schönwalde II eine Anlaufstelle. „Der Standort ist perfekt“, blickt Juliane Lexow auf den Zaun vor dem Gebäude in der Maxim-Gorki-Straße 1, der die Hauskoordination Schwalbe und den Treffpunkt Labyrinth beherbergt. „Wir haben hier 1600 Kinder aus hilfbedürftigen Familien und auch viele ältere Menschen“, so Lexow von der Hauskoordination Schwalbe.

Nachdem am Mittwoch die ersten Tüten mit Lebensmitteln an die eigentliche Rankhilfe gehängt und über Facebook auf die Aktion aufmerksam gemacht wurde, seien die auch sofort mitgenommen worden. „Es wurden aber auch bereits neue Tüten nachgehängt“, freut sich Juliane Lexow. Damit die Nachricht alle erreicht, werden die Haushalte der Umgebung jetzt auch über Flugblätter in ihren Briefkasten auf die Aktion aufmerksam gemacht werden. Wichtig sei, dass nur haltbare Lebensmittel hier in die Tüten gepackt werden, die sich die Bedürftigen dann von dem Zaun nehmen können. Nun wird auch für Schönwalde I über solch einen Gabenzaun beraten.

Von Wenke Büssow-Krämer