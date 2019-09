Neuer Greifswalder Arbeitsamtschef über Aufgaben und Ziele

Vorpommern-Greifswald

Andreas Wegner trat am Montag sein Amt als neuer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Greifswald an. OZ sprach mit ihm über seine Sicht auf den aktuellen Arbeitsmarkt in der Region, Ziele und Herausforderungen.

OZ: Herr Wegner, Sie haben viele Jahre Führungsaufgaben in Jobcentern wahrgenommen, zuletzt in Neubrandenburg. Die Einrichtung betreut und vermittelt auf der Basis des Sozialgesetzbuches II Arbeitssuchende in der Grundsicherung, also Hartz4-Empfänger. Warum jetzt der Wechsel zur Agentur?

Wegner: 15 Jahre SGB II war eine tolle Erfahrung. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich in dieser Zeit deutlich entspannt. Jetzt bot sich mit dem Weggang von Heiko Miraß nach Schwerin hier eine neue Aufgabe. Das ist mal ein anderer Blickwinkel, wir kümmern uns um einen gemeinsamen Arbeitsmarkt.

Wäre es angesichts der stark rückläufigen Erwerbslosenzahlen nicht an der Zeit, Agentur und Jobcenter zusammenzuführen, also ein Ansprechpartner für alle Arbeitssuchenden?

Wegner: Ein spannende Frage. Hintergrund dieser Unterscheidung ist ja, dass die Agentur eine Versicherungsleistung übernimmt, die Jobcenter hingegen eine steuerfinanzierte Leistung. Insofern ist das noch immer aktuell, zumal auch beide etwas andere Zielgruppen haben. Die Agentur ist zum Beispiel stärker im Bereich der Berufsorientierung unterwegs, so hat jeder seine besonderen Wertigkeiten. Das Wichtigste aber ist, dass wir zusammenarbeiten. Deshalb haben wir auch einen gemeinsamen Arbeitgeberservice. Den Arbeitgebern ist es letztlich egal, ob er jemanden einstellt, der aus der Agentur oder aus dem Jobcenter kommt.

Die Arbeitslosenquote erreichte in Vorpommern-Greifswald seit der politischen Wende mit aktuell um die acht Prozent einen Tiefststand. Wo sehen Sie dennoch Herausforderungen?

Wegner: Seit der Gründung der Arbeitsagentur Greifswald im Jahr 2013 ist die Arbeitslosigkeit hier um 40 Prozent gesunken. Waren es damals im Jahresdurchschnitt noch 17 500 Personen, sind es in den ersten acht Monaten dieses Jahres etwa 10 280 gewesen. Das ist ein enormer Erfolg. Allerdings haben von dieser Entwicklung nicht alle gleichermaßen profitiert. Ich würde gern dazu beitragen, dass zum Beispiel Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen stärker am Aufschwung partizipieren. Die zweite große Gruppe, die wir in den Blick nehmen müssen, sind junge Menschen. Gemeinsam muss es uns gelingen, ihnen Orientierung zu geben – von der Berufsorientierung über die Berufsberatung bis hin zur fundierten Berufswahl. Damit unterstützen wir nicht nur die Jugendlichen, sondern können zugleich auch für die Region Fachkräfte ausbilden. Eine andere Herausforderung sehe ich in der Metropolregion Stettin. Die Grenze zu Polen sollte keine Grenze für Fachkräfte sein. Die Ausbildung ist auf beiden Seiten gut. Deshalb sehe ich unsere Aufgabe darin, die Zusammenarbeit zu intensivieren, durch Beratung die Schwelle für Interessenten zu senken. Wir wollen informieren und vermitteln, wollen Bewerber mit Arbeitgebern zusammenführen.

Die Integrationsbeauftragte der Hansestadt, Anna Gatzke, erklärte anlässlich der Interkulturellen Woche, dass es noch immer sehr schwierig sei, Arbeitgeber zu finden, die geflüchteten Menschen Ausbildungs- oder Arbeitsplätze anbieten. Wie sehen Sie das?

Wegner: Ich kenne viele Arbeitgeber, die dem sehr offen gegenüber stehen, andere sind zurückhaltender. Insgesamt, denke ich, ist die Integration bisher sehr erfolgreich verlaufen. Viele sind in Beschäftigung gekommen, manchmal leider mehr auf Helfer- als auf Fachkräfteebene. Das heißt, hier ist Qualifizierung weiterhin ein großes Thema. Unsere Aufgabe sehe ich darin, die Kunden für den Arbeitsmarkt so wertvoll wie möglich zu machen – durch Unterstützung, durch Qualifizierung.

Qualifizierung ist in der heutigen Zeit grundsätzlich für alle ein immer größer werdendes Thema. Sehen Sie bei der Masse der Bevölkerung dazu die Bereitschaft?

Wegner: Ja. Jeder hat den Antrieb, sich zu entwickeln, wenngleich der Mensch manchmal auch zur Bequemlichkeit neigt. Wir müssen daher nicht nur die Notwendigkeit der Qualifizierung aufzeigen, sondern auch die Möglichkeiten, die Wege. Es wird in Zukunft kaum noch die Regel sein, den Beruf, wie man ihn einmal erlernt hat, bis zur Rente auszuüben. Vielmehr ist es notwendig, auf dieser Basis das Wissen ständig zu ergänzen. Lebenslanges Lernen heißt für uns wiederum, dass wir uns der Aufgabe der lebensbegleitenden Berufsberatung stellen.

Rund 40 Prozent der Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose. Wie sehen Sie die Chancen, sie noch in Arbeit vermitteln zu können?

Wegner: Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Talente hat. Daher ist es wichtig, diese Talente zu erkennen und darauf aufzubauen, um ihn in Beschäftigung zu bringen. Der Weg dorthin wird allerdings schwieriger, weil die berufliche Qualifikation der Menschen, die sehr lange arbeitslos sind, oft nicht mehr marktverwertbar ist. Viele der Betroffenen haben außerdem gesundheitliche Einschränkungen. Doch das neue, seit Jahresbeginn geltende Teilhabechancengesetz bietet eine sehr gute Unterstützung. Es ermöglicht, sie mit einem Zuschuss zu den Lohnkosten über fünf Jahre zu fördern – zu 100 Prozent in den ersten zwei Jahren und dann zu 90, 80 und 70 Prozent in den Folgejahren. Arbeit ist mehr als nur Geldverdienen. Deshalb halte ich es für richtig, dass wir Menschen, die nicht ganz dem Ideal eines Arbeitnehmers entsprechen, trotzdem unterstützen. Wir können helfen, dass auch sie am Markt ihren Platz finden und im Rahmen ihrer Fähigkeiten am Arbeitsleben teilhaben.

Am Mittwoch organisieren Tischler aus dem Landkreis einen Aktionstag in Greifswald, um Jugendliche für ihren Beruf zu begeistern. Fachkräftemangel ist im Handwerk ein großes Thema. Auch andere Branchen, etwa der Pflegebereich oder Gastronomie/Hotellerie, suchen händeringend nach Personal. Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe?

Die Zusammenarbeit mit regionalen Arbeitgebern ist ein wichtiges Thema. Wir wollen für sie der erste Ansprechpartner bleiben. Wir müssen noch stärker in die Beratung der Unternehmen investieren, damit sie auch vorausschauend agieren. Da geht es wieder um lebenslange Berufsberatung. Zugleich denke ich, dass Arbeitgeber noch stärker die Attraktivität ihrer Beschäftigung in den Vordergrund rücken müssen. Auch neue Arbeitszeitmodelle gehören dazu. Saisonbeschäftigung ist nicht mehr lukrativ. Aber im Winter zwei, drei Monate nicht arbeiten gehen zu müssen, weil das vorgearbeitet wurde, kann ich mir spannend vorstellen. Und wenn sich das nicht umsetzen lässt, muss man vielleicht auch darüber nachdenken, die Zeiten für eine Qualifikation zu nutzen. Viele Arbeitgeber lassen sich schon etwas einfallen, aber es gibt natürlich noch Potenzial.

Zur Person Andreas Wegner übernahm am 16. September den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Greifswald. Er folgt damit Heiko Miraß, der Mitte des Jahres als Staatssekretär ins Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern wechselte. Gut 100 Mitarbeiter gehören zum Team der Agentur. Der 54-jährige Diplom-Verwaltungswirt arbeitet bereits seit 1985 für die Bundesagentur für Arbeit. In dieser Zeit nahm er verschiedene Führungsaufgaben wahr und war zuletzt Geschäftsführer des Jobcenters Mecklenburgische Seenplatte-Süd in Neubrandenburg. Andreas Wegner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Von Petra Hase