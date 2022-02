Dersekow

Die Gemeinde Dersekow südwestlich von Greifswald ist nach der Wende stark gewachsen. Der Hauptort verfügt mit Kita, Grundschule, Arzt- und Zahnarztpraxis sowie einem Laden über eine gute Infrastruktur. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Bürgermeister Robert Lossau (CDU), der auch Landhäger Amtsvorsteher ist, über die Situation in der Gemeinde und kommende Projekte.

Es gibt ein sehr großes Interesse am Eigenheimbau in Dersekow. Aber im Greifswalder Wohnraumentwicklungsprogramm werden der Gemeinde keine Flächen für neue Eigenheimgebiete zugebilligt. Schade, oder?

Ja, das ist schade, denn wir sind auch gut an Greifswald angebunden, durch den neuen Radweg noch besser. Aber Dersekow grenzt nicht direkt an Greifswald, gehört damit nicht zum Stadt-Umland-Raum, die Gesetzeslage ist nun einmal so. Aber wir wollen trotzdem stufenweise weiter wachsen, in Baulücken entstehen aktuell neue Wohngebäude.

Am Bismarckweg entsteht ein neues Wohngebiet. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Und was ist mit dem Wohngebiet „Südlicher Bismarckweg“?

Die Unterlagen für den Bebauungsplan liegen gegenwärtig aus. Ich rechne damit, dass wir Ende Juni in der Gemeindevertretung dazu den Satzungsbeschluss fassen können. Dafür werden dann auch nicht mehr benötigte Gebäude abgerissen. Die Dersekower Agrar GmbH plant, dass hier außer Eigenheimen auch auf dem jetzigen Gelände ein Haus für betreutes Wohnen und Tagespflege errichtet werden kann.

Abriss der jetzigen Grundschule muss nicht letztes Wort sein

Hat Otto von Bismarck etwas mit Dersekow zu tun oder warum wurde der Name gewählt?

Wir haben den Investor um einen Vorschlag gebeten, die Agrar GmbH tut viel für die Gemeinde. Der Name Bismarckweg wurde dann durch die Gemeindevertretung bestätigt.

Die Bauarbeiten für die neue Grundschule des Amtes haben begonnen. Die Gemeindevertretung hat sich auf der Grundlage von Kostenschätzungen und Erwägungen zur Nachhaltigkeit grundsätzlich für den Abriss des drei Jahrzehnte alten Bestandsgebäudes ausgesprochen. Stattdessen ist ein Neubau geplant. Eine Etage der jetzigen Schule hätte man als Hort weiter nutzen können. Gegen den Abriss gibt es Proteste, unter anderem ist der frühere Schulleiter Wolfgang Arndt dagegen. Ist die Entscheidung dafür das letzte Wort?

Es ist erst einmal eine Richtungsentscheidung. Die Dersekower Kasse ist leer, wir müssen mit einem Haushaltssicherungskonzept wirtschaften. Es gibt noch einige Rahmenbedingungen für die endgültige Entscheidung, zum Beispiel ob sich die Gemeinden des Amtes an den Abrisskosten beteiligen. Außerdem wäre es gut, wenn die frei werdende Fläche wieder dem Schulcampus hinzugeschlagen werden kann.

Blick auf die Dersekower Grundschule. Die Gemeinde hat sich für den Abriss und Bau eines neuen Hortes entschieden. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Amt hat für jeden Klassenraum zwei Luftreinigungsanlagen angeschafft, um in der jetzigen Corona-Krise die Schüler vor Infektionen zu schützen. Hat sich das bewährt?

Nach dem, was wir Bürgermeister hören, ja. Die Geräusche sind nach Einschätzung der Lehrer erträglich. Es war gut, etwas mehr zu investieren. Auch bei der nächsten Grippewelle lassen sich die Geräte sicher gut nutzen.

Gelände des Bauhofes soll verschönert werden

Neben der Schule steht der Bauhof, der das frühere Heizhaus der Schule nutzt. So richtig ansehnlich ist das Gelände nicht oder?

Das stimmt, darum wollen wir das Außengelände herrichten und durch einen Zaun baulich von der Schule trennen. Die Aufträge dazu sind bereits erteilt und warten auf gutes Wetter im Frühjahr.

Das Gebäude des Bauhofes, das frühere Heizhaus der Schule. Die Gemeinde will in das Umfeld investieren Quelle: Eckhard Oberdörfer

Im letzten Jahr sorgte der Streit um den Abschluss eines Mietvertrags für Dr. Uwe Kraatz im früheren Gutshaus in Dersekow für viel Aufregung. Ist das jetzt noch Thema in der Gemeinde?

Ich denke nicht, wir haben ja nun auch wieder eine Hausarztpraxis mit der Dersekowerin Gitte Köhn.

Dersekower Gutshaus soll verkauft werden

Das Gutshaus steht leer, muss dringend saniert werden. Wird es verkauft?

Wir haben erst einmal ein Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes in Auftrag gegeben, dann wollen wir das Grundstück zur Vergabe in Erbpacht oder zum Verkauf ausschreiben.

Der frühere Gemeindevorsteher Wolfgang Arndt sagt, dass es schon einen Interessenten, und zwar die Diakonie, gebe. Wissen Sie darüber Bescheid?

Ja, es gab Interessenbekundungen, aber bisher nur lose Kontakte, zuletzt vor einem Dreivierteljahr. Allerdings müssen wir als Gemeinde auf jeden Fall ausschreiben und auch erst sehen, ob der von Wolfgang Arndt vorgeschlagene Abschluss eines Erbpachtvertrages möglich ist, wenn tatsächlich eine Vergabe an die Diakonie erfolgt.

Das Herrenhaus von Klein Zastrow. Hier will Dr. Kraatz eine Hausarztpraxis einrichten. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dr. Uwe Kraatz hat angekündigt, nun im Gutshaus Klein Zastrow eine Hausarztpraxis einzurichten. Das Schild hängt schon, allerdings hat die Gemeindevertretung den Antrag auf Umbau von Räumen abgelehnt. Ist das Projekt damit gescheitert?

Nein, die Gemeinde gibt nur eine Stellungnahme ab, sie hat das Einvernehmen versagt. Die Entscheidung liegt beim Landkreis.

Alle Ortsteile für schnelles Internet vorbereitet

Unsere Ministerpräsidentin hat verkündet, dass es an jeder Milchkanne schnelles Internet gibt. In vielen Gemeinden ist das Zukunftsmusik, es gibt viel Kritik. Wie sieht es in der Gemeinde Dersekow aus?

Zumindest die Lehrrohre sind in allen Ortsteilen verlegt. Alle, die das auch möchten, können sich in nächster Zeit anschließen, ob in Dersekow oder Johanisthal. Für Neu Pansow ergibt sich daraus eine etwas seltsame Situation.

Was heißt das?

In Neu Pansow gibt es dann zwar schnelles Internet, jedoch keine zentrale Wasserversorgung, weil das Trinkwasser weiter aus Brunnen geholt werden muss. Zuständig ist der Zweckverband Wasser Abwasser Boddenküste. Allerdings ist die Verlegung einer Leitung für wenige Nutzer sicher auch nicht gerade wirtschaftlich.

Die Feuerwehr fordert seit Jahren einen Anbau mit Umkleidemöglichkeiten für ihre Mitglieder, die Gemeindevertretung hat dem grundsätzlich zugestimmt. Wird 2022 gebaut?

Leider nicht, die finanziellen Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Die nötigen etwa 350 000 Euro haben wir nicht. Allein die Planungskosten für den Hort sind erheblich. Aber das Anliegen unterstützen wir weiter.

Gibt es denn überhaupt noch weitere Investitionen?

Wir wollen 2022 noch einen weiteren Löschwasserbehälter zur Sicherung des Brandschutzes anschaffen. Zwei Löschwasserbehälter werden gefördert und zeitnah in zwei Ortsteilen eingebaut, um die Löschwasserversorgung in den Ortteilen zu verbessern. Außerdem hoffe ich, dass die seit Langem bestellten Spielgeräte endlich geliefert und in Klein Zastrow und auf dem Sportplatz Dersekow aufgebaut werden können. Außerdem sind kleinere Investitionen wie eine neue kleine Küche für das Sport- und Gemeindezentrum vorgesehen.

Denkmalbereich hätte früher beschlossen werden müssen

Es gab im letzten Jahr die Idee einer Gestaltungssatzung für Dersekow. Was wurde daraus?

Wir arbeiten mit dem Landkreis daran, das Baugesetzbuch begrenzt die Möglichkeiten einer Gemeinde.

Nun hat Dersekow ja auch einen historischen Ortskern mit zum Teil rohrgedeckten Häusern im Bereich der Kirche. Könnte man diesen nicht durch Ausweisung als Denkmalbereich schützen?

Nein, der häufig architektonisch kritisierte Bau der Physiotherapie steht ja schon. Den Weg für einen Denkmalbereich hätten frühere Gemeindevertreter beschreiten müssen.

Von Eckhard Oberdörfer