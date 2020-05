Neuer Intendant am Theater Vorpommern gesucht: Darum muss schnell ein neuer Chef her

Stralsund/Greifswald/Putbus

Wer wird neuer Intendant am Theater Vorpommern? Das ist eine Frage, die an den Häusern in Greifswald, Stralsund und Putbus zurzeit die Gemüter bewegt. Im Februar 2020 hatte der langjährige Intendant Dirk Löschner überraschend bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Bereits zum Ende der kommenden Spielzeit, im Juli 2021, verlässt er das Haus. Über die Gründe sei Stillschweigen vereinbart worden. Bis heute mag sich der 53-Jährige sich dazu nicht äußern.

Derweil läuft die Suche nach einem neuen Intendanten auf Hochtouren: Bis zum 31. März konnten Bewerber ihre Unterlagen einreichen. Doch bislang gebe es keine Entscheidung, hieß es auf OZ-Nachfrage von den Gesellschaftern, zu denen die Städte Stralsund und Greifswald sowie der Landkreis Vorpommern-Rügen gehören.

Auswahlverfahren läuft

„Es ist eine große Anzahl an Bewerbungen eingegangen, die aktuell noch ausgewertet wird“, so Andrea Reimann, Sprecherin der Stadt Greifswald. Ziel sei es, das Auswahlverfahren in den kommenden Wochen abzuschließen. Ein genauer Zeitpunkt ließe sich mit Blick auf die pandemiebedingten Einschränkungen jedoch nicht nennen.

Für viele künstlerische Mitarbeiter am Haus ist das eine belastende Situation. Denn abgesehen von Mitarbeitern, die länger als 15 Jahre am Haus beschäftigt sind, hat die Mehrheit des Ensembles befristete Verträge. Viele davon laufen mit dem Ende der kommenden Spielzeit am 31. Juli 2021 aus. Ob diese verlängert werden, liegt nun in der Hand des neuen Intendanten. Auch wenn dies in der Branche üblich ist, kommt für die Mitarbeiter die derzeitige Situation erschwerend hinzu.

Das Haus ist im Ausnahmezustand

Seit Mitte März ruht der Spielbetrieb, der aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen vorerst bis zum Ende der aktuellen Spielzeit am 14. Juni 2020 eingestellt ist. Der Großteil der 280 Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. „Das Haus ist im Ausnahmezustand. Nun kommt dazu, dass sich ein neuer Intendant sein Ensemble aussuchen kann. Aber da wir zurzeit nicht spielen, kann er sich kein Bild von den Künstlern machen. Das ist für viele, die um die Verlängerung ihres Vertrages bangen, sehr schwierig“, sagt Opernsänger Thomas Rettensteiner, der seit 2012 am Theater Vorpommern ist.

Szene aus "Die lustige Witwe" am Theater Vorpommern (mit Nina Maria Fischer als Hanna Glawari und Alexandru Constantinescu als Graf Danilo Danilowitsch). Im Sommer 2021 endet der Vertrag von Intendant Dirk Löschner. Viele Ensemblemitglieder bangen daher um die Verlängerung ihrer Verträge über die kommende Spielzeit hinaus. Quelle: Vincent Leifer

Auch Löschner selbst, der seit 2012 am Theater Vorpommern ist, hatte zu Beginn seiner Intendanz einen Großteil des Ensembles ausgetauscht und damit für Aufregung gesorgt. „Damals gab es einen richtigen Kahlschlag im Schauspiel“, erinnert sich Andreas Otto, Konzertmeister und Betriebsratsvorsitzender am Theater Vorpommern. „Damit muss man auch jetzt rechnen. Aber das ist leider üblich in der Branche.“

Das weiß auch Rettensteiner. Dennoch habe es von Gewerkschaftsseite bereits einen generellen Vorstoß gegeben, um den Austausch von Ensemblemitgliedern an Theatern pro Spielzeit zu begrenzen. Bisher aber ohne Erfolg“, sagt Rettensteiner, der selbst Gewerkschaftsmitglied der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger ist.

Zeit wird knapp für neuen Intendanten

Schwierig bei der derzeitigen Intendantensuche sei zudem die relativ kurze Zeitspanne. „Alle Mitarbeiter, die länger als acht Jahre am Theater sind und deren Vertrag nicht verlängert wird, müssten bis spätestens 15. Juni eine entsprechende Mitteilung bekommen, alle anderen im Oktober“, so Rettensteiner. „Doch Ersteres dürfte jetzt schon relativ knapp werden.“ Auch für den künftigen Intendanten werde die Zeit zur Vorbereitung seiner ersten Spielzeit immer knapper.

Als Gewerkschafter tauscht sich Rettensteiner regelmäßig mit Kollegen von anderen Theatern aus. Unmut gebe es zurzeit auch in Schwerin. „Die Situation dort ist zurzeit ja dieselbe“, sagt der Bariton. Mit Beginn der Spielzeit 2021/22 wechselt auch Lars Tietje, Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters ans Theater Osnabrück. Ein positives Beispiel sei hingegen das Theater Münster. Dort habe man bereits ein Jahr früher mit der Suche begonnen und im März den neuen Intendanten für die Spielzeit 2022/23 ausgewählt.

Löschner als Intendant nicht unumstritten

Wohin es ab Sommer 2021 für Dirk Löschner geht, ist noch unklar. „Ich bin offen für eine weitere Intendanz, kann mir aber nach 20 Jahren in leitender Position auch vorstellen, eine Zeit als Regisseur zu arbeiten“, so Löschner. Es seien „tolle aber auch anstrengende Jahre“ in Vorpommern gewesen sagt der 53-Jährige rückblickend. Denn: Als Intendant war Löschner nicht unumstritten.

Gegenwind in der Bevölkerung brachte ihm unter anderem seine positive Haltung zu der 2014 geplanten Fusion vom Theater Vorpommern mit den Häusern Neubrandenburg und Neustrelitz ein, die den Abbau von 36 Stellen am Theater Vorpommern bedeutet hätte. 2014 legten ihm die Theatergesellschafter nahe, sich auf die kaufmännische und künstlerische Leitung zu konzentrieren, statt weiterhin selbst zu inszenieren. Dies änderte sich erst mit dem 2019 eingesetzten kaufmännischen Direktor Peter van Slooten wieder. „All das spielt natürlich eine Rolle“, so Löschner. „Fakt ist aber, dass ich keinesfalls gehe, weil es im Haus und mit den Kollegen nicht klappt, hat“, betont er.

Konzepte für Wiederöffnung der Theaterhäuser

Vorerst schaut er nach vorn: „Wir hoffen, dass wir ab September unsere Häuser in einem abgesicherten Modus wieder öffnen dürfen. Zurzeit sind wir dabei Konzepte dafür zu entwickeln. Das heißt, dass wir die Planung der neuen Spielzeit komplett überarbeiten“, so Löschner. Dabei setze das Theater vor allem auf Stücke mit kleiner Besetzung, wie die „Monodramen“, die in der nächsten Spielzeit wieder aufgenommen werden sollen, solistisch besetzte Ballettpositionen sowie Werke für Kammerorchester, Kammermusik und Kammeropern.

Auch die Operette „Die lustige Witwe“ soll in einer semikonzertanten Form aufgeführt werden. „Dazu kommen die Ibsen Stücke ’Nora’ und ’Abendland’, die wir dem Publikum Anfang der neuen Spielzeit in einer adaptierten Version auf die aktuelle Situation zeigen wollen. Wichtig für uns und unser Publikum ist, dass es nun erst mal weitergeht.“

Von Stefanie Büssing