Ein paar Schauspielabende und Konzerte noch, wunderschöne Musicalimpressionen und Operngesänge – dann ist die Spielzeit 2020/21 am Theater Vorpommern Geschichte. Anfang Juli verabschiedet sich das Ensemble an seinen drei Spielstätten Greifswald, Stralsund und Putbus in die Sommerpause. Während der langjährige Intendant Dirk Löschner seine Koffer packt, bereitet sein Nachfolger Ralf Dörnen bereits seit Monaten die kommende Spielzeit vor. Zum 1. August übernimmt er die Führung.

Der erfolgreiche und mehrfach preisgekrönte Ballettdirektor, der unter mehr als 50 Kandidaten vom Aufsichtsrat und den Gesellschaftern des Theaters einstimmig zum Intendanten gewählt wurde, freut sich riesig auf die neue Herausforderung: „Das ganze Jahr ist durchgeplant – mit 19 neuen Produktionen und fünf Wiederaufnahmen“, sagt der 60-Jährige. Dabei baut er, wie in diesen Fällen üblich, auf ein neues Leitungsteam. Dazu zählen die Schauspieldirektorin Uta Koschel und der Operndirektor Wolfgang Berthold sowie Oliver Lisewski als neuer Chefdramaturg. Adonai Luna unterstützt Dörnen künftig als Ballett-Co-Direktor. Florian Czismadia bleibt Generalmusikdirektor und Eva Humburg die Ausstattungs- und Produktionsleiterin.

„Die Lustige Witwe“ kommt auf die Bühne

Welche Inszenierungen das Publikum ganz konkret erwarten darf, verrät Dörnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. „Es ist bislang unklar, wie wir auf der Bühne und im Zuschauerraum arbeiten können“, begründet er seine Zurückhaltung. Nur so viel lässt er gucken: Im Oktober komme endlich „Die Lustige Witwe“ auf die Bühne, Franz Lehárs Meisterwerk. Die Operette sollte ursprünglich im März 2020 Premiere feiern, fiel aber wegen der Corona-Pandemie aus. Die, so Dörnen, sei noch nicht ausgestanden, mahne vielmehr mit ihren neuen Varianten zur Vorsicht vor allzu großen Versprechen. Doch auch auf weitere Einschränkungen sei das Theater gut vorbereitet. „Wir haben einen zweiten Plan in der Schublade“, versichert der kaufmännische Geschäftsführer Peter van Slooten. In der ersten Augustwoche werde das neue Leitungsteam der Öffentlichkeit detaillierte Einblicke in die Vorhaben gewähren.

Spruchreif sei schon jetzt das Vorhaben, mit zwei Eröffnungstagen auf den Marktplätzen in Stralsund (10. September) und Greifswald (11. September) jeweils um 15 und 18 Uhr bei freiem Eintritt in die neue Spielzeit zu starten. „Dort wollen wir dem Publikum mit Ausschnitten aus Produktionen, Musikstücken, einer Verlosung und vielen anderen Überraschungen unser Programm nahebringen“, macht Ralf Dörnen neugierig. In den Theaterhäusern selbst gehe es dann ein bis zwei Wochen später richtig in die Vollen. „Ab September lassen wir es krachen“, verspricht der gebürtige Rheinländer, der sich nach 24 Jahren in Vorpommern auch als Vorpommer fühlt: „Hier ist meine Heimat.“

Dem Theater geht es wirtschaftlich gut

Fakt ist: Viele bekannte Gesichter werden ab September nicht mehr dabei sein. „19 Künstler und andere Mitarbeiter verlassen das Haus. Genauso viele Stellen werden wiederbesetzt“, sagt der designierte Intendant. Die Nichtverlängerung von Verträgen ist bei einem Intendantenwechsel normales Theatergeschäft, führte aber dennoch zu viel Kritik an Dörnen. Die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger (GDBA) etwa wandte sich sogar aufgebracht mit einem Schreiben ans Bildungsministerium. Allerdings ohne Folgen. „Die Corona-Krise hat das Karussell im Theater nicht gestoppt. In mehreren Häusern, darunter Schwerin, Bremerhaven, Osnabrück, gab es Intendantenwechsel und mit ihnen auch viele neue Einstellungen“, verdeutlicht Peter van Slooten.

Auch die jüngst verärgerten Stimmen darüber, dass die aktuellen Premieren nicht mehr im nächsten Spielplan aufgenommen werden, weist der Geschäftsführer zurück: „Das ist keine Kritik an der künstlerischen Qualität dieser Produktionen. Jeder Intendantenwechsel bringt nun einmal eine künstlerische Neuausrichtung mit sich“, verteidigt er die Entscheidung des neuen Mannes. Wirtschaftlich, so van Slooten auf OZ-Nachfrage, gehe es dem Theater gut: „Wir haben keine finanzielle Schieflage im Haus.“

Intendant will stark auf Teamarbeit setzen

Ralf Dörnen indes betont, künftig stark auf Teamarbeit setzen zu wollen – auch zwischen den Sparten. Es werde flachere Hierarchien und eine breite Zusammenarbeit geben. Berthold und Koschel seien wesentlich anders gestrickt als das derzeitige Leitungsteam, „haben andere Visionen im Kopf, und die decken sich sehr mit meinen Ideen“, sagt er. Dennoch freue er sich riesig für alle Mitwirkenden, dass es im Juni noch zu einer ganzen Reihe von einstudierten Aufführungen kommen konnte. Für die Psyche der Künstler sei es immens wichtig, vor der Sommerpause auf der Bühne noch einmal alles zu geben. Auch gerade weil sich mehrere Kollegen damit von Vorpommern verabschieden.

Die Auslastung der Termine, so der leitende Pressesprecher Hans Heuer, sei derzeit sehr unterschiedlich. In den Großen Häusern in Greifswald und Stralsund dürfen aktuell 200 Zuschauer Platz nehmen. „Angesichts des Monats Juni und der laufenden Fußball-Europameisterschaft sind wir mit dem Kartenverkauf zufrieden. Viele Stammgäste sagen dem scheidenden Intendanten jetzt Tschüss“, äußert er. Am 26. Juni verabschiedet sich Dirk Löschner mit dem 3. Monodramenfestival aus Greifswald. In Putbus wird er am 6. Juli noch einmal durchs Programm führen, wenn dort der große Festakt zum 200. Jubiläum des ältesten durchgängig bespielten Theaters in MV stattfindet.

Mehr Konzerte in Putbus

Für Putbus, kleinste Spielstätte des Theaters Vorpommern, plant Dörnen künftig mehr Konzerte. Dafür sollen Produktionen, die aufgrund ihrer technischen Ausmaße nicht im Original gezeigt werden können, nicht mehr in Putbus zu sehen sein. „Wir haben dort beispielsweise keine Drehbühne. Daher ist die künstlerische Qualität teilweise auf der Strecke geblieben“, begründet Dörnen. Um dem Publikum trotzdem das Erlebnis zu verschaffen, „wollen wir die Möglichkeit einer Busfahrt zum Theater Stralsund schaffen“, kündigt Peter van Slooten an.

Aufrecht erhalten werde in Zukunft die Zusammenarbeit mit der Opera na Zamku Stettin und den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. „Wir werden wieder unglaublich schöne Busausflüge anbieten“, wagt Hans Heuer einen Blick in die Zukunft. Bislang seien diese Offerten ans Publikum eher „Bückware“ gewesen.

Von Petra Hase