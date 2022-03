Greifswald

Thomas Klasik ist Greifswalds neuer Kontaktbeamte – und somit neuer uniformierter Ansprechpartner für die Hansestädter. Der Polizist wird vor allem die Stadtteile Steinbeckervorstadt, Ladebow/Wieck, Eldena, Ostseeviertel, Groß Schönwalde, Friedrichshagen und Industriegebiet mit regelmäßigen Fußstreifen ablaufen und immer dort helfen, wo es Probleme gibt.

Der 51-Jährige diente nach seiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur bei der Armee, bis er im April 1990 zur Polizei wechselte. Seitdem war er vor allem im Streifendienst der Polizei Greifswald tätig. Er war bei größeren Polizeieinsätzen dabei und half den Menschen in verschiedensten Lebenslagen. Mit seinen fast 32 Jahren Polizeidienst gehört er zu den erfahrensten Polizisten in der Stadt Greifswald.

Kontaktbeamte vermitteln bei kleineren Problemen

Er ist mit der Region fest verbunden und kennt sich nicht nur in der Hansestadt, sondern auch im Umland bestens aus. Thomas Klasik selbst wohnt im ländlichen Raum in der Nähe von Greifswald, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Inzwischen ist er auch zweifacher Opa. In seiner Freizeit ist er gerne im Garten, beschäftigt sich mit dem Handwerken und liebt die ausgiebigen Spaziergänge mit seinem Berner Sennenhund.

Wie es der Name vermutet lässt, geht es bei Kontaktbeamten vor allem darum, den Kontakt zu den Menschen herzustellen. Sie sind Ansprechpartner vor Ort und vermitteln bei kleineren Problemen – seien es Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Schwierigkeiten auf dem Schulweg. „Als Kontaktbeamter habe ich viel mehr Zeit für die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern und dadurch einen viel engeren Kontakt zu ihnen. Das schafft Vertrauen, was mir besonders wichtig ist“, erklärt Klasik.

Bald auch Bürgersprechstunden in den Stadtteilen

Der 51-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen intensiv Gedanken gemacht und eigene Ideen entwickelt, wie er für die Menschen ansprechbar sein und wie er für deren Sicherheit sorgen kann. So hat er sich bereits in den Schulen und Kitas vorgestellt und Kontrollen zur Schulwegsicherung organisiert. Des Weiteren war er in verschiedenen Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und hat dort Informationsmaterial für Seniorinnen und Senioren unter anderem zu den Themen Enkeltrick, falsche Polizisten und sicherer Umgang im Internet verteilt. Auch an den Ortsteilvertretersitzungen nahm er bereits teil und stellte sich dort persönlich vor.

Zusätzlich will er Bürgersprechstunden im „Haus der Begegnung“ oder im Hafenamt Wieck anbieten. Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie steht jedoch noch nicht fest, ab wann die Sprechstunden starten werden. In Greifswald gibt es insgesamt fünf Kontaktbeamte.

Von Christin Lachmann