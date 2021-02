Am Landgericht Neubrandenburg läuft der Revisionsprozess im Fall der getöteten Sechsjährigen aus Torgelow. Der Stiefvater war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber was war sein Motiv? Von der Befragung der Mutter erhoffte sich das Gericht neue Erkenntnisse. Am Montag betrat sie den Zeugenstand.