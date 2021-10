Greifswald

Nachdem die Rewe Group bereits in der Lomonossowallee und am Südbahnhof in Greifswald mit neuen, modernen Supermärkten bei Kunden punktet, soll in Kürze auch in der Grimmer Straße nach rund siebenmonatiger Bauzeit ein sogenanntes Green Building eröffnet werden. Nach aktuellem Zeitplan sollen die ersten Kunden am 17. November begrüßt werden. Der alte Rewe-Markt in der Nachbarschaft unter Leitung der langjährigen Kauffrau Ute Pahnke schließt bereits am 21. Oktober für immer seine Türen.

Green Building heißt, dass es sich um einen besonders energieeffizienten Einkaufsmarkt handelt, der im Vergleich zu Standardbauten rund 50 Prozent weniger Energie benötige, heißt es von der Rewe-Unternehmenskommunikation. Heizenergie werde zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus zentraler Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen erzeugt.

Der alte Rewe hat noch bis einschließlich Donnerstag geöffnet. Quelle: Petra Hase

Ebenfalls neu sei, dass für die Reinigung der Toiletten und zur Außenbewässerung aufgefangenes Regenwasser genutzt wird. Dank breiter Glasformen soll großzügig einfallendes Tageslicht ebenfalls die Energieressourcen schonen. Für die Warenpräsentation im neuen Markt sollen komplett verglaste Kühlregale zum Einsatz gelangen, die mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind.

Sushi- und Salatbar

Die Waren in der neuen Verkaufseinrichtung werden auf rund 1800 Quadratmetern präsentiert, das sind 800 mehr als im alten Markt. Die Anzahl der Parkplätze steige von 70 auf 100. „Die Kunden dürfen sich auf noch mehr Auswahl bei Obst und Gemüse, Bioprodukten und regionalen Lebensmitteln freuen“, sagt Stephanie Behrens, Pressesprecherin Region Ost, auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Der Markt werde morgens eine Stunde früher als bisher öffnen – von Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr.

„Zu den Neuheiten zählen eine Sushibar, Bedientheken mit Fleisch, Wurst, Feinkost und Käse“, kündigt Behrens an. Auch eine Salatbar werde es geben, so der neue Marktleiter Mathias Starch. Für ihn ist die Eröffnung des Supermarktes zugleich der Schritt in die Selbstständigkeit. Während Pahnke sich in den Ruhestand verabschiedet, beschäftigt Starch alle ihre 19 Kollegen weiter. Das Team werde auf insgesamt 38 Mitarbeiter anwachsen.

Abholservice zunehmend beliebt

Zudem biete der neue Supermarkt einen Abholservice. Diese kontaktarme Einkaufsvariante erfreue sich in den zurückliegenden Monaten steigender Beliebtheit, so Behrens. Kunden können ihre Lebensmittel bequem per Internet zu Hause oder unterwegs per App bestellen und im Supermarkt abholen, wann es ihnen passt. „Sie haben online die Auswahl aus rund 8000 verschiedenen Produkten“, sagt sie.

Wer es eilig habe, könne seine bestellten Lebensmittel noch am gleichen Tag abholen – bereits drei Stunden nach Bestelleingang seien die Einkäufe zusammengestellt und bereit zum Mitnehmen.

Von Petra Hase