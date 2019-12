Neuer Rinderstall: Es stinkt in Behrenhoff bei Greifswald

Behrenhoff

Es stinkt im Dorf. Zumindest, wenn der Wind von Osten vom neuen großen Rinderstall des Landgutes Behrenhoff bei Greifswald weht. „Für die Bürger, die in der Nähe wohnen, ist das eine Belästigung“, bestätigt Bürgermeister Karsten Birnbaum. Die zuständigen Behörden seien informiert. „Ich hoffe, dass bald etwas passiert.“

Denn es stinkt nicht erst seit gestern, sondern seit Mai dieses Jahres, seit der Inbetriebnahme der neuen Anlage. Am 6. September ging eine Beschwerde des Anwohners Dietmar Bettin beim Landkreis ein, bestätigt Kreissprecher Achim Froitzheim. „Die Prüfung hat sich krankheitsbedingt verzögert. Wir haben Dr. Bettin am 24. Oktober informiert, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Biogasanlage brachte erste Probleme

Bettin, der 1995 in Behrenhoff gebaut hat, ärgert sich darüber, dass sein Anliegen im Landratsamt von Amt zu Amt weitergereicht wird. Der Behrenhoffer will die Verzögerung nicht endlos hinnehmen und erwartet eine Klärung bis 16. Dezember. In all den Jahren nach dem Umzug nach Behrenhoff konnte seine Familie mit der im Grundsatz für ein Dorf typischen Nachbarschaft mit Tieren leben, schildert Bettin. Auch wenn es nach der Errichtung der Biogasanlage vor etwa zehn Jahren bereits zeitweise sehr unangenehm gerochen habe.

Die neue Stallanlage. Quelle: Petra Hase

Bürger fordern Auflagen für das Landgut

Bettin hat eine Unterschriftenliste erstellt, mehr als 40 Behrenhoffer haben unterschrieben. Sie protestieren „gegen die unerträglichen Gülle- und Ammoniakemissionen“ und „fordern eine baugenehmigungs- und emissionsschutzrechtliche Überprüfung der Anlage durch die zuständigen Behörden.“ Außerdem müsste der Betreiber kurzfristig Auflagen erhalten, damit „die Lebensumstände und die Gesundheit der Anwohner“ nicht weiter belastet werden.

Kritische Grenze liegt bei 600 Tieren

Der Fall: Landgutbesitzer Markus Clausen hat einen neuen Stall errichtet, mit dessen Fertigstellung statt zuvor etwa 250 über 600 Rinder in der gesamten Anlage gehalten werden könnten. 600 ist die kritische Größe für das Eingreifen des Staatlichen Amtes für Natur und Landwirtschaft (Stalu) in Stralsund. Bei so viel Tieren ist eine Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz erforderlich. Im alten und Stall könnten etwas mehr als 700 Rinder stehen. Im neuen Stall sind Plätze für 404 Rinder, 50 Mutterkühe und 96 Kälber vorhanden.

Landgut weist alle Vorwürfe zurück

„Der Betreiber hat den Verzicht auf einen Teil der Stehplätze in dem bisher genutzten Stall erklärt“, sagt Stalu-Chef Matthias Wolters. Darum müsse seine Behörde nichts genehmigen. Die damit allein für die Genehmigung des Neubaus zuständige Baubehörde des Kreises sei aber explizit auf die kritische Zahl 600 hingewiesen worden. Nach den Wolters vorliegenden Informationen werden aktuell sogar deutlich weniger als 600 Tiere im Landgut gehalten.

„Wir haben Plätze zurückgebaut und umgebaut und halten derzeit etwa 560 Tiere“, sagt Landgutchef Markus Clausen. „Seit den 1960er Jahren werden an diesem Standort Rinder gehalten, in der DDR waren es zeitweise mehr als 600. Jeder, der hierher zog, wusste das.“ Er habe rund vier Millionen Euro in das neue, moderne Haus investiert.

Alle Unterlagen hätten zur Einsicht ausgelegen, so dass sich jeder vor dem Bau des modernen, neuen Stalls äußern konnte. Alle gesetzlichen Anforderungen würden eingehalten. Clausen bestreitet kategorisch, dass es unzulässige Geruchsbelästigungen gebe. Auf Unterschriftensammlungen dürfe man nicht zuviel geben. Die bekäme man recht leicht, zum Beispiel, wenn es gegen Windkraftanlagen gehe, meint Clausen.

Anwohner: Abstand zu Wohnbauten viel zu gering

Die Auskunft des Stalu verwundert Dietmar Bettin. Im Gesetz gehe es immer um die maximale Gesamtkapazität und nicht den momentanen Tierbestand. „Sonst kann ja jeder angeben, was er will.“ Nach seinen Berechnungen ist der Abstand zu Wohnhäusern zu gering. Er geht von einer nicht sachgerechten Berechnung der Geruchsausbreitung aus. „Wir werden uns nicht abwimmeln lassen“, macht Bettin klar.

Er hat für die Monate August und September genau Protokoll geführt. Bei Ost-, Nordost- und Südostwind wurde demnach an mehreren Tagen sehr starker oder extrem starker Geruch registriert. Lüften des Hauses war unmöglich.

Bettin schlägt eine Reihe von Maßnahmen wie Zwangsentlüftung über hohe Abluftschächte und den Einsatz von Urasehemmern vor, damit weniger Ammoniak entsteht. Langfristig könne nur eine Verlagerung nach außerhalb oder ein anderes Stallkonzept Abhilfe bringen.

Von Eckhard Oberdörfer