Neuenkirchen/Greifswald

Seit Jahren fehlt Raum in der Schule „Am Bodden“ in Neuenkirchen. Fachräume müssen als normale Klassenräume genutzt werden. „Im letzten Schuljahr lernten in Neuenkirchen 443 Schüler“, informiert Heiko Burgas. Er ist der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Landhagen, des Trägers der Schule. Laut Prognose werden es sogar in den nächsten Jahren 464 Schüler.

Ab diesem Herbst soll endlich gebaut werden. „Wir haben verschiedene Varianten untersucht und uns gegen ein neues Gebäude entschieden“, sagt Bauamtsleiterin Gundula Neumann. Stattdessen werden zwei flache verputzte Anbauten mit zwei beziehungsweise drei neuen Klassenräumen links und rechts des Haupteingangs errichtet. Damit bekommen die bestehenden Räume in der zweiten Etage der Schule weiterhin Tageslicht und Frischluft. In jedem neuen Raum finden 25 Schüler im Unterricht Platz.

So sollen die Anbauten der Schule am Bodden aussehen Quelle: Amt Landhagen

„Im Mai haben wir die Baugenehmigung vom Landkreis bekommen“, so Neumann. „Gegenwärtig läuft noch die Brandschutzprüfung durch den Landkreis.“ Vorausgesetzt die dauert nicht zu lange, könnten nach erfolgter Ausschreibung im Oktober/November dieses Jahres die Bauarbeiten beginnen. „Planmäßig würden die Arbeiten im Juni/Juli 2022 zum nächsten Schuljahr vollendet.“ Dann können die Fachräume wieder als Fachräume genutzt werden.

„Bis 2025/26 ist der prognostizierte Bedarf dann erst einmal gedeckt“, so Heiko Burgas. Eine stationäre Belüftungsanlage gebe es im Gebäude derzeit nicht, informiert der Verwaltungschef. Damit könne auch keine Aufrüstung erfolgen, für die gegenwärtig Fördermittel im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie bereitgestellt werden.

Ob in Zukunft eventuell noch ein weiteres Gebäude in Neuenkirchen für den Unterricht benötigt wird, werde sich zeigen. Eine Zukunftsaufgabe ist die Neugestaltung des Schulhofes.

Amt baut ohne Fördermittel

„Im Haushalt des Amtes stehen etwa 1,5 Millionen Euro für die beiden Anbauten zur Verfügung“, so Kämmerin Annette Schröter. Wie viel es dann wirklich kostet, müsse die Ausschreibung zeigen. Auch im Amt bereitet die enorme Steigerung der Baukosten und der Baumaterialien Sorgen. Den Schuldendienst für die Investition müssen die neun Gemeinden des Amtes tragen.

„Wir haben nicht versucht, Fördermittel einzuwerben, damit wird schnell bauen können“, berichtet Schröter weiter. Deren Einwerbung dauert Jahre, wie im Amtsbereich aktuell das Ringen um einen Neubau der Grundschule „Lütte Nordlichter“ in Dersekow gezeigt hat. Eine erste Kostenschätzung gab es schon 2015.

Aktuell wird mit Kosten von 5,25 Millionen Euro gerechnet. Davon steuern das Innenministerium 350 000 Euro und das Wirtschaftsministerium 3,75 Millionen Euro bei, so Schröter. Der Schuldendienst für den Rest erfolgt auch hier über die Schulumlage.

Die neue Grundschule Dersekow Quelle: Amt Landhagen

Bauantrag für neue Grundschule Dersekow 2020 eingereicht

Für ein neues Gebäude auf dem Gelände der derzeitigen Grundschule in Dersekow an der Straße der Freundschaft stehen die Ampeln auf Gelb. „Wir haben Ende letzten Jahres den Antrag auf Baugenehmigung gestellt“, erzählt Gundula Neumann. Da die Finanzierung gesichert ist, können nach Erteilung der Genehmigung die nächsten Schritte Richtung erster Spatenstich eingeleitet werden.

Das jetzige Haus wurde vor drei Jahrzehnten als Polytechnische Oberschule (POS), also für die Klassenstufen eins bis zehn, errichtet. Inzwischen ist es nur noch eine Grundschule. Ferner befindet sich hier der Hort und das soll auch so bleiben. Das Gebäude bekommt die Gemeinde Dersekow nach Fertigstellung des Neubaus zu ihrer weiteren Verwendung.

„In der neuen Schule können 200 Schüler unterrichtet werden“, informiert Heiko Burgas. „Aktuell besuchen 173 Kinder die Einrichtung.“ Insgesamt entstehen in dem großteils verputzten Flachbau acht Klassenräume plus Vorbereitungsräume, Fachräume, Förderräume, Lehrküche, Mensa (Essenausgabe), Lehrerzimmer. „Es wird eine Schule mit allem Drum und Dran“, fasst Heiko Burgas zusammen.

Nachtragshaushalt für neue Sporthalle

Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der neuen Dersekower Sporthalle. „Der Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 2,1 Millionen Euro ist beschlossen worden“, so Annette Schröter. „Wenn dieser durch die Kommunalaufsicht genehmigt ist, informieren wir die Fördermittelgeber.“ Von der geschätzten Bausumme muss das Amt etwa 1,6 Millionen Euro selbst tragen. Wie die jetzige Sporthalle wird es eine Einfeldanlage, aber etwas größer, weil die jetzige nicht ganz den Normen entspricht.

„Die alte Halle soll abgerissen werden“, so Heiko Burgas. Um sie weiter nutzen zu können, wäre eine Generalsanierung nötig. Dafür fehlen die Mittel.

Von Eckhard Oberdörfer