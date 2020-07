Greifswald

Vorpommern leidet unter Lehrermangel, allein im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind derzeit elf Stellen im Grundschulbereich nicht besetzt. Auch landesweit krankt es im Stellenplan: Im kommenden Jahr müssen an öffentlichen Grundschulen 180 Lehrer eingestellt werden.

Das Problem: Nur 81 Personen, die 2021 ihren Abschluss machen, wurden zum Referendariat eingestellt. Sie alle studieren in Rostock, bisher dem einzigen Standort für die Grundschullehrerausbildung in MV.

Pädagogen statt Fachlehrer in Greifswald ausbilden

Zum Wintersemester 2020/21 eröffnet der zweite Standort, wenn an der Uni Greifswald der neue Studiengang für das Grundschullehramt startet. 75 Plätze stehen pro Jahr zur Verfügung, die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester. „Wir wollen keine reinen Fachlehrer mehr ausbilden, sondern Pädagogen, die als Klassenlehrer möglichst viele Fächer verantworten können“, sagte Thomas Jenssen, Geschäftsführer des Rektorats der Uni Greifswald bei der Vorstellung des Konzeptes. Die didaktische Ausbildung, also die Fähigkeit zur Wissensvermittlung, und die Bildungswissenschaften würden eine entscheidende Rolle spielen.

Lehramtsstudierende sollen möglichst nicht mehr mit Fachstudierenden in ein und derselben Vorlesung sitzen, sagte Jenssen. Lob dafür kam von Ulf Burmeister, Leiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums: „Ich bin froh, dass die Universität auf diese Art der Lehre in dem Studiengang verzichten will. Und das Gesamtkonzept des Studiengangs finde ich sehr gut.“

Studentin bleibt für Grundschullehramt in der Hansestadt

Vorgesehen sind die Pflichtfächer Deutsch und Mathematik für alle Studierenden, hinzukommen zwei weitere Pflichtfächer aus einer Auswahl: Sachkundeunterricht, Polnisch oder Niederdeutsch, Englisch, evangelische Religion, Kunst und Gestaltung oder Philosophieren mit Kindern.

Geschäftsführer des Rektorats an der Uni Greifswald ist Thomas Jenssen. Quelle: Universität Greifswald

Sinah Pieper, die bereits Lehramt für das Gymnasium studiert, wirft schon ein Auge auf den neuen Studiengang. „Nach meinem Abschluss möchte ich das Grundschullehramt studieren, weil es mir eine berufliche Vielfalt ermöglicht“, sagt sie. Sie würde sich über praktische Elemente freuen, da vor allem kleine Kinder verspielter seien und mehr Aufmerksamkeit bräuchten. „Wenn es den Studiengang in Greifswald nicht gäbe, wäre ich wahrscheinlich nach Berlin gegangen“, sagte sie.

Praxisbezug ab dem ersten Semester

Studierende sollen einen Tag wöchentlich in einer Schule verbringen, um von Anfang an einen Praxisbezug herzustellen, kündigte Jenssen an. Dafür werde es an den Schulen und der Uni Mentoren geben. „Es sind auch Fahrtkostenzuschüsse für Studierende vorgesehen, die Schulen im ländlichen Raum besuchen.“

Bewerbungsfristen für die meisten Studiengänge in Greifswald laufen noch bis zum 15. Juli. Bei der Bewerbung für das Grundschullehramt ist nicht nur die Abiturnote entscheidend, sondern auch Erfahrungen wie Nachhilfeunterricht, Au-pair-Aufenthalte und ähnliche lehramtsrelevane Erfahrungen.

Die Studierenden werden hauptsächlich in der Steinbeckerstraße 15 zu Hause sein, an der derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden. „Die ersten Büros können wie geplant im Oktober bezogen werden. Das gesamte Gebäude wird im Laufe des nächsten Jahres fertig sein. Wir freuen uns über die Qualität und das Engagement unserer Baufirmen vor Ort“, sagte Unisprecher Jan Meßerschmidt.

Lehrerausbildung sollte 2010 aus Greifswald verschwinden

Erik von Malottki, SPD-Politiker und Vorsitzender des städtischen Bildungsausschusses, begrüßte den neuen Studiengang als Gewinn für Greifwald und die Region. „Das darf stolz machen. Vor allem wenn man zurückdenkt an das Jahr 2010, als noch darüber diskutiert wurde, die Lehrerausbildung in Greifswald komplett einzustellen. In dieser Hinsicht haben wir nun einen politischen Richtungswechsel.“

Die Lehrerausbildung an der Uni verstärken zudem die Studienfächer Physik für das Gymnasium mit 20 Studienplätzen und bilinguales Lehren und Lernen in englischer Sprache, die ebenfalls zu diesem Wintersemester starten.

Neuer Studiengang an der Theologischen Fakultät

An der theologischen Fakultät beginnt der Masterstudiengang „Theological Studies“. Akademiker mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung sollen hier auf den Pfarrdienst vorbereitet werden. Die studien- und berufserfahrenen Bewerber würden gute Voraussetzungen für das Studium mitbringen, teilte der Dekan der theologischen Fakultät, Heinrich Assel, in einer Pressemitteilung der Uni mit. „Die Theologische Fakultät strahlt mit diesem Weiterbildungsstudiengang in die Kirchen Nord- und Ostdeutschlands aus.“ Das Studium kann in Vollzeit über zwei Jahre oder berufsbegleitend über drei Jahre absolviert werden.

„Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass in allen Bereichen unserer Gesellschaft die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren in den Ruhestand eintreten werden. Von dieser Entwicklung ist auch die Kirche betroffen“, ergänzte Pastor Tobias Sarx, Studienleiter für die Entwicklung alternativer Zugänge ins Pfarramt bei der Nordkirche. Angekündigt wurden zahlreiche E-Learning-Inhalte. Er hoffe auf viele Bewerbungen für den kirchlichen Dienst.

Von Christopher Gottschalk