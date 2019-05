Greifswald

In knapp zwei Jahren wird der neue Campus der Geistes- und Sozialwissenschaften im wesentlichen vollendet sein. Das Land verwandelt einem deutschlandweit einmaligen Komplex von Kliniks- und Institutsbauten des 19. Jahrhunderts an der Loefflerstraße in einen modernen Komplex alter und neuer Lehr-, Forschungs- und Versorgungsgebäude. Dafür investiert Mecklenburg-Vorpommern über 60 Millionen Euro. Ursprünglich war die Fertigstellung schon für März 2020 geplant.

Neu sind ein Hörsaalgebäude, eine Bibliothek und eine Mensa mit Cafeteria. In das frühere Gebäude der erst Anfang des 20. Jahrhunderts fertiggestellten Chirurgischen Klinik sind bereits diverse Institute eingezogen.

Noch ist das Haus verhüllt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Gebaut wird aktuell im Gebäude des einstigen Universitätskrankenhauses, für das der preußische König Friedrich Wilhelm IV. bei der 400-Jahr-Feier der Uni höchstselbst den Grundstein legte. „Wir haben ihn nicht gefunden“, bedauert Uwe Sander, der im Betrieb für Bau- und Liegenschaften für die Hochschul- und Klinikbauten zuständig ist beim Rundgang durchs Haus bis ins eindrucksvolle Dachgeschoss. Architekt war der bekannte Greifswalder Gustav Emil Benedictus Müller.

Bau wird voraussichtlich teurer

Nach bisheriger Einschätzung kann des den meisten Greifswaldern als Standort der Inneren Medizin bekannte Gebäude im Frühjahr 2021 übergeben werden. Dann ziehen unter anderem die Juristen ein. Die boomende Baukonjunktur wirkt sich auch hier auf die Kosten aus, auch erwies sich die Bausubstanz als schlechter als erwartet. Im Januar 2019 war von 15,4 Millionen Euro die Rede. Dabei wird es nicht bleiben. „Wir haben schon zusätzliches Geld für den Bau beantragt“, so Sander.

Neue Fenster für das Haus Quelle: eob

Das Universitätskrankenhaus bekommt, sofern nicht mehr vorhanden, nach historischem Vorbild gebaute Fenster. „Wir mussten diese Leistung dreimal ausschreiben“, sagt Katrin Klein, die beim Betrieb für Bau und Liegenschaften für das Projekt verantwortlich ist. „Beim ersten Mal gab es gar kein Angebot.“ Das ist nur ein Beleg dafür, dass die Bauwirtschaft derzeit ein Anbieter- und kein Verbrauchermarkt ist. Die Fenster präsentieren sich übrigens künftig Rehbraun, das entspricht dem historischen Befund.

Balkon und Inschrift bleiben

Das Äußere des früheren Universitätskrankenhauses bekommt seine historische Schönheit des 19. Jahrhunderts auch durch Ergänzungen bei den Zinnen im oberen Bereich zurück. „Es wird wieder ein wunderschönes Gebäude“, sagt Dezernentin Marlies Santo. Von oben hat am einen schönen Blick auf die neuen und schon sanierten Bauten sowie den geschützten Apfelgarten. Die Bäume sollen in den 1950er Jahren als Voraussetzung für gesunde Ernährung gepflanzt worden sein.

Der 1908 angebaute Balkon der „Inneren“ bleibt als Zeugnis der Medizin jener Zeit, der „Freiluftbehandlung“, erhalten. Er gehört zu dem gewachsenen Denkmal. Dass die vom ersten Direktor, Prof. Felix von Niemeyer, stammende Inschrift an der Loefflerstraße auch künftig zu lesen sein wird, war unstrittig. „AEGROTIS CURANDIS, MEDICIS INSTITUENDIS“ (Die Kranken zu heilen, die Ärzte zu lehren), ist ein sehr treffendes Motto für ein Universitätskrankenhaus und eine schöne Erinnerung an den ursprünglichen Zweck.

Hoffnung für die Alte Physik

„Im Innern werden unsachgemäße Einbauten entfernt“, erläutert Klein. Viel historisches Inventar sei nicht erhalten. Dennoch will die Uni den neuen schönen Hörsälen in historischen Ambiente einen weiteren hinzufügen. „Die geplante Gestaltung des Hörsaals ist sehr ansprechend“, schätzt Klein ein.

Dass überhaupt schon in diesem Jahrzehnt am früheren Universitätskrankenhaus gearbeitet werden kann, ist der Hochschule zu verdanken. Denn alle Mittel, die MV in diesem Jahrzehnt den Greifswaldern zur Verfügung stellt, waren schon vor Baubeginn verplant. Die Universität stellte darum einen zinslosen Kredit für die Sanierung zur Verfügung. Dieses Geld stammt aus dem Körperschaftshaushalt, die die Hochschule aus ihrem Grund- und Landbesitz erzielt.

Im März 2019 bot das Land an, vier Millionen Euro vorfristig zurückzuzahlen (die OZ berichtete). Damit könnte möglicherweise die seit 12 Jahren leer stehende Sanierung der Alten Physik erfolgen. Das Haus gilt als aussichtsreicher Standort für ein „Interdisziplinäre Forschungszentrum Ostseeraum“, das der Bund fördern will.

Die ebenfalls zum historischen Medizinercampus gehörenden Institute für Anatomie und Pathologie wurden bereits saniert. In die frühere Frauenklinik in der Wollweberstraße müssen noch Investitionen erfolgen. Von dem ursprünglich für die Chemiker gebauten ehemaligen Pharmakologischen Institut will sich die Uni trennen. Pläne, dort das Studierendenwerk und die Physiologen unterzubringen, scheiterten (die OZ berichtete).

Blick vom Dach des früheren Unikrankenhauses auf den Hof Quelle: eob

