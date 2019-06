Greifswald

Mit 17 Frauen ist nicht nur ein frischer Wind in die Greifswalder Bürgerschaft eingezogen, sondern es gibt auch neue Bräuche: Die beiden Grünen-Abgeordneten Camille Damm und Tjorven Hinzke wurden vor etwa drei Wochen Mütter und brachten ihren Nachwuchs mit in die erste Bürgerschaftssitzung. Politische Arbeit und das Muttersein unter einen Hut zu bekommen, sei für sie kein Problem, sagte Camille Damm. Die Jurastudentin brachte am 31. Mai ihren Sohn Colja zur Welt. „Mein Mann unterstützt mich. Er hat Elternzeit genommen“, sagte Camille Damm, die während der Sitzung ihren Sohn stillte. Auch Tjorven Hinzke stillte ihre Tochter Evin, die am 2. Juni zur Welt kam, während der Sitzung. „Wenn das Kind Hunger hat, dann hat es Hunger“, sagte sie. Dass junge Mütter Politik machen und dann auch ihre Kinder stillten, sei eine Selbstverständlichkeit.

Martina Rathke