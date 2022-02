Burow

Das Tollensetal hat in den letzten Jahren weltweit für erhebliches Aufsehen gesorgt. Dort konnten Archäologen das älteste Schlachtfeld Europas nachweisen. Im frühen 13. Jahrhundert vor Christus (v. Chr.) kämpften dort über tausend Krieger gegeneinander.

Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Ronald Borgwardt machte im Tollensetal 1996 bei einer Paddeltour die ersten Funde: Knochen, die aus der Bronzezeit stammen. Sie weisen zum Teil noch unverheilte Wunden auf. Seither gibt es immer wieder neue Erkenntnisse.

Im Sommer 2020 fand Borgwardt eine Bronze-Statuette nahe der Furt, an der die große Schlacht tobte. Sie ist ein weiterer Beleg für die herausragende Bedeutung des Tollensetals in der Bronzezeit.

Über die Ergebnisse der Auswertung des Funds berichten Thomas Terberger, Ronald Borgwardt, Joachim Krüger, Sebastian Lorenz, Jens-Peter Schmidt und Lorenz Rahmstorf in der gerade erschienenen Ausgabe der Prähistorischen Zeitschrift.

Jahrhunderte nach der Schlacht abgelegt

Die Statuette stammt aus der späten Bronzezeit, ist also mehrere Jahrhunderte nach der Schlacht abgelegt worden. Sie ist 14,7 Zentimeter lang und hat einen eiförmigen Kopf mit vergleichsweise großer Nase. Zwei Knubben stellen die Brüste dar, das weibliche Geschlecht ist deutlich markiert.

Eine „Schwester“ dieser Figur befindet sich im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Sie wurde vor 170 Jahren bei Klein Zastrow als Grabbeigabe gefunden und wegen des ausgeprägten Beckens als Fruchtbarkeitsgöttin interpretiert, die bei Reisen mitgeführt wurde. Repliken dieser Figur kann man käuflich erwerben. Sehr ähnliche Statuetten fanden Archäologen insbesondere auf Seeland und in Schonen.

An der Furt durch die Tollense abgelegt

Dass es sich um Göttinnen handelt, gilt heute als unwahrscheinlich. Die geringe Zahl spricht dagegen. Prof. Terberger und Co. nennen gute Argumente dafür, dass solche Figürchen an wichtigen Kommunikationsrouten abgelegt wurden. An der Tollensefurt könnte das die große Schlacht gewesen sein, die in der Überlieferung noch lebendig war. Es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass die wichtige Straße auch über 1000 Jahre nach ihrem Bau um 1830 v. Chr. noch genutzt wurde.

Mindestens ebenso spannend ist das Gewicht der Statuette von 155 Gramm, das 5,9-fache von 26 Gramm. 1993 hatte der Archäologe Erik Sperber erstmals vermutet, dass diese Bronzefigur ein Mehrfaches von 26 Gramm wiegt. Das spricht dafür, dass 26 Gramm einer Gewichtseinheit der Bronzezeit in Nordeuropa entspricht.

Gewichtssysteme der Bronzezeit sind aus dem östlichen Mittelmeerraum und Mesopotamien bekannt. Dass die Figürchen im Handel als Gewichte genutzt wurden, ist wegen der geringen Zahl und der aufwendigen Gestaltung wohl kaum der Fall. Vielleicht entspricht das Gewicht dem üblicherweise eingesetzten Material für die Fertigung? Eines ist sicher: Thomas Terberger und Joachim Krüger arbeiten an weiteren interessanten Publikationen zum Tollensetal.

Von Eckhard Oberdörfer